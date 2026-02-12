Condenado por enseñarle el pene a su expareja en plena calle en Zaragoza

A. L. Z., un vecino de Las Delicias de 35 años, no gana para disgustos. A finales del mes de enero conoció que no podrá subirse a su taxi en los próximos dos años porque se le ha retirado el permiso de conducir por circular bajo los efectos del alcohol (0,95mg/l) y de las drogas (cocaína). Desde entonces apenas habían transcurrido dos semanas hasta que este mismo miércoles ha vuelto a verse las caras con un juez, en esta ocasión, por agredir a su expareja en plena calle, mostrarle su pene y romperle las gafas. No le quedó otra que aceptar 180 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad además de pagar 635 euros entre multas e indemnizaciones.

Estos son los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Elena Pilar Almalé y la defensa ejercida por Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén. Por el delito de lesiones aceptó 80 días de trabajos sociales, una orden de alejamiento de 200 metros durante dos años y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante el mismo periodo de tiempo; por el delito de amenazas leves aceptó otros 80 días de trabajos sociales; por el delito de vejaciones aceptó 20 días de trabajos sociales y por el delito de daños aceptó el pago de una multa de 480 euros.

Los hechos

Fueron unos hechos que tuvieron lugar sobre las 22.30 horas del 17 de julio de 2025, cuando la víctima fue a buscar a A. L. Z. a un bar que suele frecuentar en el barrio de Las Delicias. Para entonces apenas había transcurrido una semana desde que ella decidió poner punto y final a la relación sentimental, aunque en esos siete días había recibido varios mensajes "con contenido desagradable" en los que el ahora condenado le deseaba que le pasaran "cosas malas".

Al verla en la Vía Univérsitas le mostró "impúdicamete" el pene y le increptó al grito de "¡puta!", "¡zorra!" y "¡mira lo que has chupado!". También le propinó una bofetada en la cara que provocó que las gafas se cayeran al suelo. Entonces las recogió y las fracturó, por lo que ahora deberá abonar los 155 euros en los que estaban valoradas las lentes y la montura.