La defensa del acusado por el crimen de Boltaña (Huesca) asegura que existen "indicios claros" de que los hechos los cometió una tercera persona

El juicio contra un hombre acusado del homicidio de un joven en Boltaña (Huesca) que murió de un certero navajazo en el corazón ha comenzado este jueves en la Audiencia de Huesca con la constitución del jurado que se encargará de valorar las pruebas y decidir si es culpable o no del crimen.

El acusado, Sergio D. E., de 40 años, se enfrenta a penas que oscilan entre los 14 años por homicidio agravado que solicita el fiscal, y los 25 por asesinato con alevosía que plantean las tres acusaciones particulares en representación de cada uno de los padres de la víctima y de su hermano. Por su parte, la defensa del procesado, la letrada zaragozana Rocío Notivoli, solicita la absolución de su cliente al considerar que no existen pruebas directas del crimen, pero sí indicios "claros" de que los hechos fueron cometidos por una tercera persona.

Sergio D. E., el acusado del crimen en Boltaña. / Efe / Javier Blasco

Según las acusaciones pública y particulares, la secuencia de hechos que desencadenaron la muerte de la víctima, Fernando Úrbez Sarrablo Castillo, se iniciaron sobre las 23.30 horas de la noche del 2 de octubre de 2023 en el interior de un bar en el que se había reunido el acusado con tres amigos para tomar unas cervezas.

Según relata el fiscal en su escrito, una discusión por una cerveza habría sido lo que llevó al acusado a abandonar el bar y a regresar un tiempo después con una navaja en la mano para asestarle la puñalada mortal que provocó la muerte de la víctima. El acusado fue detenido esa misma noche por agentes de la Guardia Civil en el interior de su coche, aunque la navaja supuestamente utilizada en el crimen no llegó a ser localizada.

Defensa

La letrada de la defensa, para quien su cliente lleva dos años y medio "injustamente" encarcelado en Zuera por unos hechos que, asegura, "no cometió", ha explicado a los medios de la comunicación que no existen ni testigos directos ni pruebas directas de la culpabilidad del acusado, y que su línea de actuación se centrará en tratar de demostrar que los hechos son responsabilidad de otra persona que se encontraba ese día en Boltaña.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que la navaja de su cliente no fue encontrada porque "no existe", y que la única que fue intervenida fue la de uno de los conocidos de la víctima. Un arma, ha añadido, compatible con la herida sufrida por el joven fallecido y en la que aparecieron restos de su camisa, que se suma al hecho de que la policía científica no detectó una sola gota de sangre en la tapicería de su coche, a pesar de la dificultad derivada de su limpieza.

"Yo creo que la duda más que razonable en torno a estos hechos ya esta sembrada", ha asegurado la abogada, quien ha añadido que no espera del jurado "un acto de fe" respecto a las pruebas a debate sino una valoración justa y desde la parcialidad.

La vista se reanudará el próximo lunes y se prolongará por espacio de toda la semana, con las declaraciones de testigos y pruebas periciales en primer lugar, y el testimonio de la acusado al final de la vista.