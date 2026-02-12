Interior da el 'ok' a la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza al sistema Viogén

"Por fin". El Ayuntamiento de Zaragoza ya forma parte del sistema Viogén después de que el Ministerio del Interior haya dado el visto bueno al protocolo que hace unas semanas firmaron el consistorio zaragozano y la Delegación del Gobierno en Aragón. Es un convenio por el que nueve agentes de Policía Local se van a hacer cargo del 30% de las víctimas encuadradas en el riesgo bajo según ha ratificado esta mañana el Gobierno de la capital aragonesa y ha anunciado la alcaldesa, Natalia Chueca, para quien la seguridad de las mujeres supone "una prioridad de primer nivel".

A partir de ahora se inicia un proceso de selección de los nueve agentes que integrarán esta unidad especializada en la lucha contra la violencia de género, cuya competencia depende de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) con los diez efectivos que destina a estas mismas labores. Con la Policía Nacional, de hecho, se va a establecer un punto de coordinación para que los agentes municipales reciban una formación previa. Y desde el ayuntamiento se pretende involucrar al Área de Igualdad de la mano de la Casa de la Mujer para que sus psicólogas y trabajadoras nutran de información a los agentes Viogén.

"Por fin"

"Por fin hemos pasado todos los procesos y todas las firmas con el Ministerio de Interior para que entre en vigor ya el sistema Viogén (...) Durante más de 16 años, ningún Gobierno pidió colaborar desde la Policía Local para esta mayor protección", se ha enorgullecido Chueca en declaraciones a los medios de comunicación una vez que esta mañana se ha ratificado la adhesión con la firma del consistorio, que se ha sumado a la de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo.

De esta forma se pone punto y final a cuatro años de arduas negociaciones que han puesto a Zaragoza a la altura de ciudades similares como Málaga, donde su Policía Local también tiene asignadas el 30% de las víctimas del riesgo bajo. En el caso de Zaragoza, sus agentes también deberán hacer seguimiento de estas mujeres si en algún momento de la evolución del riesgo se asciende al nivel medio.