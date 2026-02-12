Una pelea fuera de control en el centro de reforma de Zaragoza: "A un compañero le dieron patadas en la cabeza como si fuera un balón de fútbol"

Una pelea mal controlada acabó desembocando en el motín más intenso que se recuerda en el centro de reforma de menores de Juslibol. "A un compañero le dieron patadas en la cabeza como si fuera un balón de fútbol", narran los profesionales de la seguridad del recinto conocedores de lo ocurrido el pasado jueves.

Los trabajadores que estuvieron presentes en el violento enfrentamiento lamentan que las personas que ya habían llegado a las manos en la tarde de antes no entraran en el área de aislamiento de forma que se vieron en el área de Peluquería. Ahí es cuando "se calentó la cosa". La intervención de separación "se alargó más de 30 minutos" y fue "subiendo de tono", momento en el que entre varios de los jóvenes sujetaron a uno de los guardias y le arrebataron el manojo de llaves.

Esto les permitió desbloquear las puertas que limitan la circulación interna y cuando el equipo de vigilancia trató de "impedir nuevas entras" en la zona donde se generó el conflicto "empezaron a recibir en todas las direcciones". La pelea dejó de ser en ese momento entre los menores para pasar a ser un motín contra la seguridad. En ese tiempo se abrió también la puerta de otro módulo en el que existía un paso de internos.

El grueso de la pelea se desarrolló en el exterior de la zona de Peluquería y los diferentes talleres. "A un compañero lo golpearon por detrás de forma que acabó en el suelo, recibiendo una patada en la boca, y acabó rodeado por cinco jóvenes más", explican en función a las grabaciones de las cámaras de seguridad. "Ver este tipo de escenas te quita el sueño", reconocen. Otros dos compañeros que acudieron a ayudarle también acabaron duramente golpeados y con perdidas de conocimiento. "Venir ya que los están matando", reclamaron las propias educadoras que presenciaron la escena.

La llegada de las unidades de intervención de la Policía Nacional fue recibida con altas dosis de violencia, especialmente los dos primeros equipos que trataron de entrar en el pabellón. "Fueron a por ellos directamente", narran los vigilantes. "Volaron trozos del futbolín, sillones y sillas, todo lo que no estaba agarrado al suelo volaba", manifiestan.

Para controlar la situación se lanzaron gases y poco a poco se pudo engrilletar a todos los participantes en la pelea. En estos momentos la situación en el reformatorio es de mucha tensión, pues el periodo de separación de los implicados se cumple este mismo jueves. "Todos estamos muy nerviosos", reconocen, indicando que la plantilla "no está bien". Así lo demuestran las numerosas bajas acumuladas en los últimos años. En el ambiente flota la sensación de que habrá una réplica en algún momento, por muchas medidas de aislamiento que se apliquen. En total se calcula que estuvieron implicados una veintena de internos.

Tras el motín desde el Sindicato Aragonés de Servicios ya ha mantenido una reunión con la empresa de seguridad Serunión y quieren trasladar sus quejas por la situación tanto a la Delegación del Gobierno de España en Aragón como a la consejería de Bienestar Social. "Necesitamos medias de protección para proteger a los vigilantes", insisten.