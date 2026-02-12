Retirada una denuncia contra el profesor de Corazonistas investigado por presuntas agresiones sexuales

La fase de instrucción del conocido como 'caso Corazonistas' avanzaba sin sobresaltos con la vista puesta en la jornada de mañana al estar señalada la declaración de los dos últimos alumnos de Educación Infantil que denunciaron a un profesor del centro por presuntas agresiones sexuales. Pero en el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza se ha recibido un correo electrónico que ha llevado a suspender la declaración de uno de estos dos menores. Y el motivo no es otro que el deseo de su madre a "no continuar" con el procedimiento judicial en el que se encontraban inmersos desde que se denunciaron los hechos a finales del mes de junio del año pasado.

Es un correo que la progenitora remitió este mismo lunes al Juzgado para expresar que su "prioridad absoluta" es el pequeño, quien se encuentra "en buen estado" en estos momentos. "Considero que alargar este proceso legal no beneficia a nadie y, por el contrario, temo que seguir dilatando esta situación termine afectándonos negativamente a todos, especialmente al niño. Creo que lo mejor para su estabilidad es cerrar esta etapa y mantener su bienestar social", recoge la misiva a la que ha tenido acceso este diario.

Prueba preconstituida

De esta forma, la jueza Cristina López Potoc dictó al día siguiente una providencia en la que acordaba la suspensión de la declaración del menor, una exploración que se había señalado a las 12.00 horas de este viernes día 13 de febrero como prueba preconstituida. A lo largo de las últimas semanas, a partir del pasado 16 de enero, los menores han ido desfilando por las salas amigables para someterse a unos interrogatorios dirigidos por un psicólogo. Son unas declaraciones que tienen el valor de prueba preconstituida, es decir, que podrán tener valor probatorio en un hipotético juicio.

A esta conclusión llegaron los psicólogos adscritos al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) al concluir que los seis menores tienen "capacidad para relatar hechos autobiográficos". Fue el paso previo, el del visto bueno de los psicólogos forenses, a su citación por parte de la jueza para prestar declaración en el Juzgado. "Su declaración puede ser apta para ser valorada, siempre y cuando se garanticen las condiciones para la protección de su intimidad, se evite su exposición pública y se disminuya al máximo el efecto revictimizador", apuntaron los forenses en el informe que elaboraron tras entrevistarse con los menores y sus progenitores entre los meses de septiembre y de noviembre.

En estos momentos, las familias denunciantes están representadas por los abogados Cristian Monclús, Enrique Trebolle, José Luis Melguizo y Juan José Herranz. El centro consta como responsable civil subsidiario, cuya defensa corre a cargo de Javier Osés. Y el profesor investigado ha encomendado su defensa a Marco Antonio Navarro.