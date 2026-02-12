Los trabajadores de los centros de menores de Aragón anuncian tres días de huelga: "Están convirtiendo los recursos de acogida en un cajón de sastre"

Los trabajadores de los centros de reforma y protección de menores de Aragón irán a la huelga el próximo mes de marzo. Convocan tres jornadas de paro, para los días 2, 3, y 4, con la intención de mostrar su disconformidad con la privatización del sector, que ha abocado a un panorama de denuncias y violencia por la falta de personal y medios para desempeñar su trabajo. El motín del pasado jueves en el centro de internamiento de Juslibol o las agresiones en Kairos son los dos ejemplos más visibles.

Por otro lado, el sector incide en la necesidad de cerrar un convenio autonómico para el sector de la protección por la falta de compromiso con la estabilidad laboral de las diferentes empresas que gestionan los centros en la comunidad y que dependen del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Las principales son Rey Ardid, Ozanam y Kairós. En la actualidad ninguna de ellas forma parte de las patronales y, por lo tanto, limitan la capacidad de negociación de los trabajadores.

Este mismo mes se da la circunstancia de que la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM) de la que depende el centro de reforma de Juslibol y que está integrada en Rey Ardid, ha decidido darse de baja de la Asociación Patronal Estatal de Entidades de Familia y Menores (Aefyme) dejando a los trabajadores sin una mesa en la que presentar sus reivindicaciones. Previamente ya habían renunciado a la gestión del centro alejando su falta de rentabilidad. "Está claro que se quieren desentender del sector de todas las maneras posibles", alertan los trabajadores que este jueves han votado su calendario de movilizaciones en una asamblea celebrada en la sede de CCOO.

Protesta en las Cortes de Aragón

Los trabajadores anuncian que el 2 de marzo celebrarán una concentración en la puerta de Ozanam, que el día 3 aprovecharán la constitución de las nuevas Cortes de Aragón para visibilizar sus problemas y que cerrarán el ciclo en día 4 con una concentración en la puerta de Rey Ardid. Por otro lado tratarán de crear asambleas sindicales en cada centro de trabajo sobre todo para analizar las enormes bajas con las que debe lidiar el sector y su relación con las mutuas.

Antes de anunciar estas jornadas de protesta, según expone el portavoz de la plataforma por el convenio autonómico, Héctor García, han mantenido una ronda de conversaciones con todos los partidos políticos en los que han logrado compromisos a apoyar sus reivindicaciones. Sin embargo, todavía no existe voluntad para crear una mesa de trabajo en la que se sienten el Gobierno de Aragón, las empresas y los propios educadores.

Otro de los motivos para salir a la huelga y visibilizar en la calle sus reivindicaciones tiene que ver con el clima político en la comunidad. Ante un sector de la reforma y la protección saturado y con falta de recursos, los trabajadores temen que los departamentos de Bienestar y Acción Social del Ejecutivo autonómico puedan acabar en manos de Vox, según han reclamado. Temen que cale un mensaje contrario a la atención básica de los menores frente a la realidad de su trabajo.

Situaciones "parcheadas"

"Si se integran menores en recursos que cumplen con el perfil adecuado, no suele haber inconvenientes, ya que se comportan como cualquier otro joven de su edad, el problema radica en recibir perfiles que desvirtúan la función principal, así están convirtiendo los recursos de acogida en un cajón de sastre", detalla el educador Roberto Duro.

"Es fundamental destacar que, aunque denunciamos problemas graves como la violencia o las amenazas, no debemos olvidar que en los centros hay muchísimos jóvenes que hacen las cosas bien, se esfuerzan por integrarse y quieren aportar. Es frustrante ver cómo, en muchas ocasiones, la falta de recursos les impide desarrollar con éxito su proyecto de vida. Al final, cuando solo se habla de lo negativo ellos son los más perjudicados pues se invisibiliza su trabajo para salir adelante", inciden. Un problema que llega desde la opinión pública como de las propias administraciones.

En este sentido, dos de las trabajadoras del centro de menores de Primera Acogida de Peñaflor presentes en la asamblea y actualmente de baja "por amenazas de muerte", denuncian que desde el incidente no se hayan tomado medidas definitivas y que se esté "parcheando" la situación. "Se han limitado los ingresos en las últimas semanas por las elecciones, pero nos tememos que ahora se volverá al funcionamiento y la saturación anterior", advierten. Por eso confían en que la huelga que planteen sirva para revertir lo que consideran "el pan de cada día".