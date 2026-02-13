Sin dueño y con serio riesgo de derrumbe: los inquilinos van abandonando el edificio de Caspe de manera voluntaria

Los residentes del edificio de Caspe permanecen en el inmueble a la espera de que se dicte una orden judicial que les obligue a abandonarlo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha informado de que en Tribunal de Instancia de Caspe "no se tiene constancia oficial del hecho, por lo que no se ha podido porducir ninguna resolución". "En el Juzgado no se ha presentado ninguna solicitud oficial ni se le ha dirigido ningún atestado ni tampoco ninguna petición por parte del ayuntamiento por lo que no se ha abierto ningún procedimiento judicial", han informado estas mismas fuentes.

Sin embargo, durante este mediodía se están producido las primeras salidas voluntarias. El grave deterioro que presenta la estructura ha motivado el cambio de opinión tras estar en peligro la integridad de los habitantes.

Sin el requisito judicial, las autoridades no pueden forzar el desalojo, pese a que el primer informe elaborado por el arquitecto municipal refleja que el riesgo de derrumbe es real. De hecho, a lo largo del día de hoy está previsto que pueda llegar una orden que, en principio, se verá reforzada con el informe del Colegio de Arquitectos, cuyos técnicos analizarán la estructura de un edificio que ahora mismo no tiene propietario.

El inmueble presenta un grave deterioro y, en la práctica, carece de propietario que asuma su responsabilidad. El dueño falleció hace unos ocho meses y sus herederos no han aceptado la herencia. Si renuncian formalmente, la titularidad, incluido el coste del previsible derribo, recaería en el Gobierno de Aragón.

El bloque está ocupado por 57 personas, 23 de ellas menores. Aunque el Ayuntamiento ofreció un realojo temporal en el pabellón municipal durante 24 o 48 horas, con servicios básicos como baños, duchas con agua caliente, manutención y camas provisionales, los residentes rechazaron la propuesta. Su objetivo era garantizar la seguridad inmediata mientras se articulaba una solución habitacional provisional que les permitiera buscar una alternativa definitiva.

Los vecinos firmaron ante la Policía Local un documento, remitido al juzgado, en el que asumían su responsabilidad y manifestaban su decisión de permanecer en el edificio mientras no exista una orden judicial.

Informe del padrón

Paralelamente, se ha iniciado una revisión a través del padrón municipal para determinar cuántas de las 57 personas están empadronadas en el inmueble y clarificar la situación administrativa de los residentes. Este viernes por la mañana se sigue trabando para poder analizar la situación de todos los inquilinos del inmueble, y que podría incluir a alguno en situación irregular.

Desde el punto de vista técnico, tanto el Ayuntamiento como el arquitecto municipal consideran que la rehabilitación sería prácticamente inviable. Si los informes confirman que el edificio no es recuperable, el Consistorio podría ordenar su derribo y reclamar posteriormente los costes a los herederos o, en su defecto, a la Administración competente.

Los bajos del edificio están muy deteriorados, con humedades, sobre todo tras las lluvias de los últimos días, como informó el jueves la alcaldesa de Caspe, Ana María Jarque. El inmueble consta de cinco plantas y está ubicado en la calle Paseo Nuevo 8. La estructura presenta grietas de importante consideración y filtraciones de agua.