Tres condenados por una ciberestafa de 4.900 euros a una vecina de Zaragoza

Una vecina de Zaragoza podrá recuperar los 4.920 euros que hace más de dos años le birlaron de su cuenta bancaria a través de una estafa tecnología. Y las cuentas son muy claras. Si los tres autores de la estafa quieren evitar su ingreso en la cárcel de Zuera, deberán abonar ese importe sin mucho tardar. De esta forma lo acordaron ayer ante el Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza al aceptar una pena de seis meses de cárcel que se suspenderá en el momento en el que A. A. M., A. S. E. C. y A. N. S. C. reintegren esos 4.920 euros a la víctima.

Estos son los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y la defensa ejercida por los abogados Luis Ángel Marcén, Carmen Sánchez Herrero, Sergio Baquero, Alejandro Esteban Bas y Marta Gasco, y que también recoge la absolución de uno de los cinco acusados. Y es que un quinto procesado no compareció en el juicio señalado a las 12.00 horas del 12 de febrero porque fue expulsado a su país de origen (Nicaragua) en el mes de noviembre de 2024

Los hechos

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, la víctima recibió un SMS en el que se le alertaba de un inicio de sesión "fraudulento" en su cuenta bancaria al que siguió una llamada de teléfono de su banco. "Lo que motivó que no desconfiara accediendo a realizar todos los pasos que se le indicaban para, supuestamente, impedir una sesión fraudulenta que se había iniciado en su cuenta", recoge este mismo documento.

Pero detrás de ese número teléfono, que simulaba ser el de su entidad bancaria, se encontraban los acusados. De esta forma consiguieron acceder a sus claves personales para efectuar una transferencia de unos 3.000 euros a la que siguieron otros dos ingresos de 940 euros. Ese mismo día, el 7 de noviembre de 2023, la víctima se dio cuenta de lo que había sucedido por lo que interpuso la correspondiente denuncia en la comisaría de Centro.