Otro año de cárcel para un agresor sexual en Zaragoza: condenado por una pelea en Las Delicias

Hace menos de un año que la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a cuatro años de cárcel a Pedro Eduardo Cagua Maila (Ecuador, 1991) por agredir sexualmente a su sobrina. Fueron unos hechos que tuvieron lugar el 1 de septiembre de 2022. Solo unas semanas después, el 7 de diciembre de 2022, volvió a ser detenido por su participación en una pelea en la avenida Madrid en la que la víctima sufrió una fractura de la órbita ocular. Así que por estos hechos acaba de sumar una nueva condena, en esta ocasión, de un año de cárcel por un delito de lesiones.

Es el fallo dictado por la titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza, la jueza María Concepción Monterdit, y que también recoge el pago de una indemnización de 15.300 euros, 10.000 euros en favor de la víctima y 5.300 euros en favor del Servicio Aragonés de Salud por los gastos derivados de la asistencia sanitaria. Junto a él también ha sido condenado Kevin Xavier Y. V. a la misma pena de prisión y a otras medidas accesorias como, por ejemplo, una orden de alejamiento de 100 metros durante dos años.

Los hechos

Ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando se encontraron con la pareja de uno de ellos en la avenida Madrid, en Las Delicias. Pero la mujer no solo iba acompañada de su bebé -en un carrito- sino también de un amigo con quien se enzarzaron los ahora condenados. Por eso se personó allí una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos llamaron a la ambulancia porque la víctima, defendida por el abogado Javier Ferreira, estaba "ensangrentada" y "aturdida". Desde allí fue trasladado a un centro hospitalario donde permaneció ingresado 7 días tras recibir un rodillazo en la cara.

"Los tres implicados decidieron por propia iniciativa involucrarse en los actos de agresión (...) Ahora bien, como únicamente consta acreditación de que uno de ellos sufrió lesiones, que viene a ser el único denunciante, la condena debe recaer exclusivamente en relación con los dos acusados", sentencia la jueza sobre Pedro Eduardo y Kevin Xavier, defendidos por los abogados Alexis Guajardo y José Luis Calonge.