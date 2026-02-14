Buscan a un joven de Alhama de Aragón desaparecido desde el viernes en Zaragoza

La Policía Nacional trabaja en estos momentos para localizar a Pablo Cebolla Guerrero, un joven de 20 años que permanece en paradero desconocido desde la madrugada de este viernes 13 de febrero. A las puertas de la discoteca Kenbo, en Zaragoza, se perdió la vista de este oriundo de Alhama de Aragón que había salido de fiesta con varios amigos, quienes accedieron unos minutos a la discoteca para comprar sendas consumiciones mientras Pablo les esperaba en la puerta. Pero a su salida ya no encontraron a Pablo, cuyo teléfono móvil no da señal desde que ellos mismos le llamaran sobre las 03.10 horas. De hecho llegaron a pensar que había marchado a casa.

Ayer por la noche, sus padres interpusieron la correspondiente denuncia en la comisaría de Delicias una vez que comprobaron que el joven no había llegado al piso en el que reside en la capital aragonesa. A primera hora de la tarde, en torno a las 16.30 horas, había quedado con un amigo para subir juntos a Alhama de Aragón para celebrar el Carnaval, aunque todos los actos previstos han sido suspendidos tras ser conocedores de su desaparición. "No hay cuerpo para salir en un pasacalles con la inquietud de no saber dónde está", ha expresado la alcaldesa de Alhama de Aragón, Pilar Marco, en declaraciones a este diario.

Batidas en Zaragoza

Desde este municipio zaragozano perteneciente a la comarca Comunidad de Calatayud se han desplazado esta mañana varios grupos de jóvenes y otros vecinos para "hacer batidas" por la ciudad. A ellos también se han sumado otros tantos alhameños que residen en la capital aragonesa con el objetivo de encontrar a Pablo.

En el momento de la desaparición, Pablo vestía una cazadora roja, una sudadera negra, vaqueros y unas zapatillas Jordan de color negro. En caso de tener cualquier información sobre su paradero se ruega contactar con el 091 o con un número de teléfono que ha facilitado la familia: 689357610.