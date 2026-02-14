En directo | Un espectacular incendio en la planta de Saica en Zaragoza sobresalta a toda la ciudad

Un incendio en la planta de Saica de la avenida San Juan de la Peña, en Zaragoza, está obligando a intervenir a los Bomberos tras recibirse el aviso sobre las 18.00 horas de este sábado. En el lugar de los hechos se encuentran varias dotaciones de Bomberos, de Policía Local y de Policía Nacional además de equipos de la propia empresa. Desde la empresa confirman que no se han producido daños personales, ya que en el momento del suceso no había actividad laboral en la planta. Al parecer, el fuego se ha iniciado en una zona de almacenaj y el objetivo se centra en proteger también las zonas que no han resultado afectadas.

La alerta se ha extendido rápidamente por toda la ciudad, ya que la espectacularidad del incendio ha aumentado con una importante columna de humo negro que se ha expandido rápidamente por toda la ciudad empujada por la fuerza del viento que durante todo el día ha estado azotando a la capital aragonesa. Desde el ayuntamiento han recomendado a los vecinos cerrar puertas y ventanas para evitar molestias, aunque insisten en que no existe ningún riesgo tóxico asociado al humo.

Las llamas y el intenso humo que salía de la planta del Picarral ha sobresaltado a todos los vecinos del entorno, en una de las zonas más pobladas del Rabal zaragozano. No en vano, son muchos años de actividad de Saica en esta ubicación y rara vez se han vivido episodios de este tipo. La emergencia de los primeros minutos y la llegada de los servicios de extinción han aumentado la preocupación en un entorno con cientos de pisos ubicados a pocos metros de las instalaciones del recinto industrial.

Se desconocen por el momento las causas que han originado este importante fuego en el interior de la planta de Saica en Zaragoza, se investigarán posteriormente cuando se extingan las llamas en la zona donde se localiza el fuego y puedan entrar los investigadores.

En imágenes I Incendio en la planta de Saica en Zaragoza /

El fuerte viento que sopla en la ciudad está dificultando las labores de extinción del fuego al mismo tiempo que contribuye a que el humo se desplace hacías las afueras de la ciudad. Numerosos vecinos se han concentrado en los alrededores de la planta para observar los efectos del incendio, en cuya extinción todavía trabajan los Bomberos. El humo cubre las instalaciones de La Azucarera, el campo del San Gregorio, aunque en el día de hoy permanecen cerradas porque se suspendieron todos los partidos de fútbol en Aragón.