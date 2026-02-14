Un pueblo de Teruel se blinda contra los robos en casas: "La gente está asustada"

En Monreal del Campo, en la comarca del Jiloca, sus poco más de 2.500 habitantes viven atemorizados desde que comenzara el año a raíz de una oleada de robos en viviendas y en pequeños negocios. Es una situación límite que ha obligado a la Guardia Civil a reforzar esta misma semana su presencia en el municipio turolense con el envío de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic). De esta forma se pretende devolver la seguridad a un pueblo que se va a blindar con la instalación de una docena de cámaras de videovigilancia en sus entradas y en sus salidas.

"Estamos en una situación complicada. Hay miedo, la gente está asustada, pero mi misión ha sido transmitir calma y tranquilizar a la gente. Seguro que es una mala pesadilla que tarde o temprano acabará", explica el alcalde de Monreal del Campo, Mario Latorre (PP), sobre la situación con la que tiene que lidiar desde hace varias semanas. A lo largo de este tiempo, de hecho, han podido comprobar que se repite un modus operandi "muy parecido" para cometer estos robos, que se concentran en una franja horaria: de 19.00 a 22.00 horas.

"Un amplio refuerzo"

Por eso en los últimos días se ha reunido con diversas asociaciones locales además de mantener un encuentro institucional con el subdelegado del Gobierno en la provincia de Teruel y el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel. Fue una reunión que ha redundado en "un amplio refuerzo" de la presencia de la Benemérita con el despliegue de la Usecic y el impulso de "más turnos" con los agentes destinados en el puesto con el que cuenta el municipio, según detalle el alcalde.

Por parte del consistorio se van a instalar unas 12 cámaras de videovigilancia con las que se busca disuadir a los amigos de lo ajeno y facilitar la investigación de los ilícitos. "Lo que se va a controlar son las entradas y las salidas. Es una herramienta de trabajo a disposición de la Guardia Civil", expone Latorre.