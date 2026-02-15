División entre el Arrabal y Picarral: del "compromiso" de Saica a la "inseguridad" tras el incendio

Del "compromiso" con el entorno a su "inseguridad". Son las dos opiniones que confrontan las asociaciones de vecinos del Arrabal y del Picarral tras el aparatoso incendio que se originó ayer por la tarde en la planta de Saica Natur, en la avenida San Juan de la Peña. Unos dicen que quieren vivir en "un barrio tranquilo sin sobresaltos" y otros subrayan el esfuerzo de la compañía por "minimizar el impacto" que tiene su actividad en estos dos barrios de la margen izquierda del Ebro, desde todavía se puede ver una pequeña columna de humo con la previsión de que el incendio se pueda dar por extinguido a lo largo de este domingo.

"Siempre hemos dicho que estas industrias deberían estar fuera del casco urbano y realojadas en suelo industrial. Convivir con fábricas de este nivel es complicado porque producen ruido, olores... Llevan a la población a adaptarse a vivir en un polígono industrial", denuncia la presidenta de la asociación de vecinos del Picarral, Ana Lasierra, en alusión a las instalaciones de Saica pero también de Tereos, donde una fuga de almidón en el mes de febrero de 2024 cubrió los vehículos del barrio con una capa blanca. "Esta lucha es de siempre. Muchas empresas han salido, pero aún quedan Saica y Tereos", reivindica Lasierra.

"Cientos de llamadas"

Ayer fue una tarde muy ajetreada en la que recibió "cientos de llamadas" de los vecinos del barrio para preguntar qué estaba pasando. Entre estas llamadas, por ejemplo, se encontraba la de la propia presidenta de Saica para dar "las explicaciones oportunas" sobre lo que había sucedido en el complejo, una "deferencia" que agradece la presidenta de la asociación de vecinos del Picarral. "Lo que más me transmitía la gente era la inseguridad de que algún día sea algo más grave y afecte a las viviendas. Hay que entender que los vecinos se preocupen, pero hay que tranquilizarlos", relata.

Jaime Galindo

En cualquier caso es una postura completamente contraria a la que se defiende en la asociación de vecinos del Arrabal, donde su presidente, Rafael Tejedor, reconoce el esfuerzo de Saica por mejorar la calidad de vida de sus vecinos. "Es una fábrica que se ha comprometido con el entorno", recalca Tejedor sobre la adopción de ciertas medidas para minimizar su impacto como, por ejemplo, la reducción de la huella de carbono, la mejora en la red de vertidos, la construcción de un nuevo vial para que los camiones no entren al barrio o la modernización de la planta para aminorar los ruidos.

Son unas mejores que especialmente se perciben "desde hace unos 20 años" según manifiesta el presidente de la asociación de vecinos del Arrabal, para quien Saica contribuye al desarrollo del entorno porque muchos vecinos trabajan en sus plantas. "Lo de ayer fue un simple accidente y todos los planes de extinción funcionaron. Saica se toma muchas molestias con el vecindario. Su implicación con el entorno es absoluta. Merece seguir donde está", sentencia Tejedor.