La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los agricultores detenidos por los disturbios de La Aljafería

Cuando prácticamente se cumplen dos años de la histórica tractorada que cercó La Aljafería, los tres agricultores detenidos por dichos disturbios acaban de conocer la pena de cárcel que solicita para ellos la Fiscalía. En total son 15 años y 6 meses de prisión, 7 años de prisión en el caso de J. A. P., 4 años de prisión en el caso de A. L. S. y 4 años y 6 meses de prisión en el caso de J. M. G., tal y como se desprende del escrito de acusación del ministerio fiscal al que ha tenido acceso este diario. En este documento se hace constar que los encartados actuaron con la intención de "menoscabar la autoridad que los agentes representaban" y de "alterar el orden público" aquella mañana del 1 de marzo de 2024 en Zaragoza.

Sobre cada uno de los agricultores investigados (defendidos por Álvaro Lasala, Ignacio Gallego y Javier Osés) se detalla su presunta participación en los disturbios, que obligaron a los agentes a replegarse hasta las puertas de La Aljafería tras verse acorralados sobre el puente del foso. De A. L. S., por ejemplo, se dice que propinó "patadas" y "golpes" a los agentes que intentaban frenar sus intentos por "romper la línea de contención" que había desplegado la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios. De J. M. G. se subraya que golpeó a dos agentes con una vara de madera. Y de J. A. P. se asegura que agredió con una barra de hierro a otros tantos agentes.

Los hechos

A los pocos meses de que se abrieran diligencias, en el mes de mayo de 2024, el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza acordó el archivo de la causa. Pero la Audiencia Provincial de Zaragoza ordenó que se reabriera el procedimiento hasta el punto de que ahora se acaban de conocer las peticiones de condena: J. A. P. afronta 2 años y 6 meses por un delito de desórdenes públicos, otros 2 años y 6 meses por un delito de lesiones y 2 años por un delito de atentado; J. M. G. afronta 2 años y 6 meses por un delito de desórdenes públicos y 2 años por un delito de atentado, y A. L. S. afronta 2 años por un delito de desórdenes públicos, otros 2 años por un delito de atentado y sendas multas de 720 y 480 euros por un delito leve de leisones y un delito leve de maltrato de obra.

Es una petición inferior a la que solicita el sindicato Jupol, representado por el abogado Marco Antonio Navarro, tras las lesiones que sufrieron varios agentes. Entre ellas se hacen constar varias contusiones y una rotura de un ligamento de la muñeca que obligó al agente en cuestión a someterse a una intervención quirúgica de la que tardó en curar 152 días. Por eso se incluye el pago de una indemnización de 12.000 euros.