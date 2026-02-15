Los buzos se suman a la búsqueda del joven de Alhama desaparecido en Zaragoza

Los familiares y amigos de Pablo Cebolla Guerrero continúan buscando a este joven alhameño que permanece desaparecido desde la madrugada de este viernes en Zaragoza. El radio de búsqueda se ha ampliado hasta Casetas y Utebo, al oeste de la ciudad, y hasta La Cartuja, al este de la ciudad. Son unas labores en las que también están participando los buzos de los Bomberos tras ser requerida su ayuda por parte de la Policía, cuyo Grupo de Desaparecidos dirige la investigación desde que los progenitores interpusieran la denuncia el viernes por la noche.

En el casco urbano de la ciudad las batidas han partido desde Kenbo, donde Pablo Cebolla Guerrero fue visto por última vez sobre las 03.00 horas del 13 de febrero. Los esfuerzos se han centrado en apuntar los establecimientos que cuentan con cámaras de videovigilancia con la intención de averiguar cuáles fueron los pasos que siguió este joven vecino de Alhama de Aragón afincado en la capital aragonesa por motivos de estudios. Porque nada se sabe de su paradero desde que varios amigos accedieran a la discoteca para comprar sendas consumiciones, pues a su salida (en cuestión de minutos) ya no le encontraron.

PabloCebolla Guerrero, un joven de 20 años desparecido la madrugada de este viernes en Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

A lo largo de la jornada de este domingo se han sumado los efectivos de la unidad de buceo de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, que han trabajado en el tramo del río Ebro comprendido entre el puente de Santiago y el azud. En total han participado un centenar de familiares y amigos de Pablo en el operativo de búsqueda, que también ha empapelado las calles de la ciudad con carteles y fotos del joven desaparecido.

Este domingo, precisamente, se han difundido nuevas fotografías de Pablo Cebolla Guerrero, unas imágenes que muestran cómo iba vestido el joven la noche en la que desapareció: un vaquero claro y una chaqueta roja. En el caso de tener cualquier información sobre su paradero se ruega contactar con el 091 o con un número de teléfono que ha facilitado la familia: 689357610.