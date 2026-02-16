Cinco años de cárcel por apuñalar a un hombre al que intentó robar en el centro de Zaragoza

El 'caso', policial y judicialmente, está cerrado. Pero se va a 'enterrar' en las oficinas del Juzgado con dos incógnitas: el arma con la que Hassan K. apuñaló a un hombre que se resistió a un robo en pleno centro de Zaragoza y el individuo que le acompañaba aquella madrugada del 2 de octubre de 2023. En cualquier caso, ninguna de las dos incógnitas ha supuesto impedimiento alguno para que este ciudadano de origen marroquí haya reconocido los hechos en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha aceptado una pena de cinco años de cárcel por dos delitos en grado de tentativa, uno de tentativa de homicidio y otro de robo con violencia.

Y es que Hassan K. abordó a la víctima en la intersección de las calles María Lostal y San Vicente Mártir para exigirle que le entregara el móvil y el dinero. Pero el viandante no se amilanó y le plantó cara, aunque su valentía le costó una puñalada en el costado izquierdo que le asestó el acusado "con intención de matar" según recoge el escrito de acusación del ministerio fiscal. De esta forma se vio comprometida su función cardiorrespiratoria y "se habría podido producir su muerte" en el caso de que no hubiera recibido asistencia médica urgente.

En la uci

Porque una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana detuvo in fraganti a Hassan K. y asistió a la víctima hasta la llegada de una ambulancia, que le trasladó de urgencia al hospital Universitario Miguel Servet. Inicialmente ingresó en la unidad de cuidados intensivos (uci) y con posteridad fue derivado a planta para seguir con el tratamiento. Por la gravedad de las heridas, ya que se puso en riesgo su vida, se calificaron los hechos como constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba siete años de cárcel por la tentativa de homicidio y otros dos años de prisión por el robo con violencia, pero un acuerdo con el abogado defensor, el letrado Noé Gabás, ha rebajado la condena a penas que suman cinco años de cárcel. La sentencia, que ha sido dictada in voce por el magistrado Mauricio Murillo, también recoge otras medidas accesorias como una orden de alejamiento de 100 metros durante cinco años. A la víctima le deberá indemnizar con 5.000 euros y al Servicio Aragonés de Salud le deberá indemnizar con 3.700 euros por los gastos derivados de la asistencia médica.