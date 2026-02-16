La crecida del Ebro complica las labores de búsqueda en el río del joven desaparecido en Zaragoza: "Hay más factor de riesgo"

La crecida del Ebro está complicando "bastante" este lunes las labores de búsqueda en el río de Pablo Cebolla Guerrero, el joven de 20 años, natural de Alhama de Aragón, que desapareció en Zaragoza en la madrugada del jueves al viernes. Durante el fin de semana, el radio de búsqueda se ha ampliado hasta Casetas y Utebo, al oeste de la ciudad, y hasta La Cartuja, al este de la ciudad. En las labores también están participando los buzos de los Bomberos, tal y como adelantó este diario, tras ser requerida su ayuda por parte de la Policía, cuyo Grupo de Desaparecidos dirige la investigación.

"Hoy se van a seguir con las labores de búsqueda y, efectivamente, con una crecida la cuestión se complica un poquito más, hay más factor de riesgo", ha añadido señalado este lunes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Sobre este asunto, el inspector jefe del servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, Eduardo Sánchez, ha informado de que el domingo se hizo un rastreo desde el puente de Santiago hasta el azud y este lunes continuarán con la búsqueda desde esa infraestructura hacia aguas abajo del río.

Sánchez ha destacado que el Ebro, a causa de la crecida y la cantidad de agua que baja, tiene "tiene muchísima capacidad de arrastre" y que los trabajos se centran, sobre todo, en la observación en la superficie y las orillas. Para este rastreo, los Bomberos de Zaragoza han movilizado dos equipos acuáticos, uno con una zodiac y otro con una moto acuática, que buscan al joven en las dos orillas del río, apoyados por drones.

Por parte de la Policía Nacional, se mantiene el dispositivo de búsqueda del joven en el entorno del Ebro y la ribera con un helicóptero, drones, guías caninos y el apoyo de los bomberos.

Pablo Cebolla fue visto por última vez en la entrada de la discoteca Kenbo, en el casco histórico de la ciudad, en la madrugada del 12 al 13 de febrero y en ese momento vestía una cazadora roja y negra, vaqueros claros y zapatillas Jordan negras. Ante cualquier información relativa con el joven, se ruega llamar al 091 o al teléfono 689 357 610.