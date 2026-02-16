Seis detenciones en 23 días: la Policía Nacional vuelve a arrestar en Zaragoza al autor de varios robos en coches

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón en Zaragoza, con más de veinte antecedentes por hechos similares, como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, cometidos en un corto espacio de tiempo en el barrio de Delicias. Se trata de una persona a la que le constan, además, seis detenciones en los últimos 23 días, lo que evidencia "un claro riesgo de reincidencia delictiva", según la Policía Nacional.

La investigación se inició tras la denuncia de uno de los perjudicados, quien sorprendió a esta persona fracturando la ventanilla de su vehículo para acceder al interior. El denunciante logró grabarlo con su teléfono móvil y facilitó las imágenes a los agentes, un vídeo en el que se observa al individuo merodeando entre los vehículos estacionados, que fue posteriormente reconocido sin ningún género de duda tanto por la víctima como por los investigadores. El presunto autor sustrajo diversos efectos del interior del automóvil, entre ellos, una baliza de señalización.

Paralelamente, los agentes continuaron con las gestiones para esclarecer otros robos similares cometidos en la zona, labores con las que también identificaron al sospechoso como presunto responsable de otro robo con fuerza en el interior de un vehículo, cometido días antes en la misma zona. Esta persona, que se encuentra en situación administrativa irregular en España y con una orden de expulsión en vigor, cuenta con más de veinte antecedentes policiales por hechos similares y le constan, además, seis detenciones en los últimos 23 días, lo que evidencia un claro riesgo de reincidencia delictiva.

Ingresión en prisión

Horas después, el detenido pasó a disposición del juzgado de guardia, quien decretó su ingreso en prisión tras oírlo en declaración.

La Policía Nacional recuerda la importancia de adoptar medidas básicas de autoprotección para evitar este tipo de delitos, como no dejar objetos de valor a la vista, aunque se trate de trayectos cortos. También, no guardar objetos en el maletero una vez estacionado el automóvil si alguien puede estar observando, por lo que recomiendan hacerlo antes de llegar al destino.

Cerrar siempre el vehículo, incluso durante ausencias cortas, comprobar manualmente que ha quedado bien bloqueado, no dejar documentación original en el interior del coche y aparcar, siempre que se pueda, en zonas bien iluminadas y transitadas, son otros de los consejos que ofrece la Policía para estos casos. Por último, señalan que si se observa a alguien merodeando entre vehículos o en actitud sospechosa, hay que avisar inmediatamente al 091.