Un preso de Daroca tardará 9 meses más en salir a la calle: condenado por agredir a otro interno

Un preso de la cárcel de Daroca, Juan Z. M., acaba de conocer que su estancia entre rejas se va a alargar otros nueve meses. Es, precisamente, la condena que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Zaragoza por agredir a otro interno, un joven de 25 años a quien asestó un corte en el cuello de tal forma que tuvo que recibir ocho puntos de sutura. Por estas lesiones deberá indemnizar con 9.000 euros a la víctima, 8.500 por las secuelas y unos 500 por los 8 días que tardó en curar tras estos hechos que tuvieron lugar sobre las 19.00 horas del 21 de octubre de 2022.

Así lo recoge el fallo dictado por el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, tras la celebración del juicio en dos sesiones entre el 19 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 porque el primer día se ausentó el perjudicado. En cualquier caso no se ha podido determinar qué objeto empleó Juan Z. M. para agredir a la víctima más allá de que la Sala aluda a "un objeto inciso cortante".

Un funcionario de prisiones

"Yo estaba haciendo papeleo, vi un tumulto en la zona de las duchas, me acerqué y vique chorreaba sangre. Él (la víctima) me comentó que se había dado un golpe en las cuchas, pero no nací ayer, y hablando con el resto de internos me dijeron que Zafra (el acusado) le había cortado con una lata", declaró un funcionario de prisiones que intervino tras ser conocedor de los hechos. Junto a él también comparecieron otros dos internos que no fueron testigos directos de la agresión.

Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba tres años de cárcel por un delito de lesiones y la acusación particular a cargo de la abogada Ana Villanueva elevó la pena privativa de libertad hasta los seis años al calificar la agresió como un delito de homicidio en grado de tentativa. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Daroca.