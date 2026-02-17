Un autobús escolar choca contra una furgoneta en un pueblo de Huesca
Los trece ocupantes de los vehículos, entre ellos 11 niños, han resultado ilesos
Un autobús escolar y una furgoneta de reparto han colisionado este marte, en torno a las 8.40 horas, en la A-139, en el término municipal de Sahún (Huesca), aunque tanto los 13 ocupantes del autobús, 11 de ellos niños, como el conductor de la furgoneta han resultado ilesos.
El siniestro se ha producido, informan desde la Guardia Civil, en el kilómetro 55,8 de la A-139, cuando el bus y la furgoneta han sufrido una colisión lateral.
En el autobús viajaban trece personas (once niños, la cuidadora y el conductor), que han resultado ilesos, al igual que el conductor de la furgoneta. Los menores han sido trasladados a otro autobús para continuar el trayecto.
Al lugar del siniestro, cuyas causas se están investigando, han acudido agentes del destacamento de tráfico de Aínsa, seguridad ciudadana de Benasque y personal de mantenimiento de carreteras.
