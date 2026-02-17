Unas grabaciones revelan que el joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza bajó a la Ribera

Los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza se han vuelto a sumergir este martes en las aguas del río Ebro para reanudar la búsqueda de Pablo Cebolla Guerrero, el joven vecino de Alhama de Aragón desaparecido desde la madrugada del pasado viernes en Zaragoza. En concreto, los buzos están trabajando en el tramo comprendido entre el Puente de Piedra y el Puente de Hierro porque la Policía ha tenido acceso a unas grabaciones que revelan cómo el joven baja (y no sube) las escaleras del Club Náutico.

Es un dato que se suma al posicionamiento de su teléfono movil en el entorno del Puente de Piedra sobre las 03.20 horas del 13 de febrero, apenas unos pocos minutos después de que se le viera por última vez a la entrada de Kenbo. Hasta allí había llegado con unos amigos, pero él se quedó en la puerta mientras accedían a la discoteca para comprar unas consumiciones. Pero, a su salida, ya no encontraron a Pablo. Le llamaron y tampoco contestó al teléfono.

Operativo de búsqueda

En cualquier caso son unas labores que se están complicando por la crecida del río Ebro y su "muchísima capacidad de arrastre". Así lo explicó ayer el inspector jefe del Servicio de Bomberos, Eduardo Sánchez, quien detalló que los trabajos se estaban centrando en la observación en la superficie y en las orillas. Por eso movilizaron dos equipos acuáticos, uno con una zodiac y otro con una moto acuática, para buscar al joven en las dos orillas del río. Ha sido este martes a mediodía cuando la Policía ha vuelto a requerir su ayuda para desplazarse al Puente de Hierro una vez que los investigadores han dado aviso de la noticia a la familia.

Desde entonces, la familia del joven desaparecido vive una situación de "incertidumbre" según expresa su hermana en declaraciones a este diario. Fue el pasado viernes cuando los progenitores interpusieron la correspondiente denuncia en la comisaría de Delicias una vez que se comprobó que el joven no se encontraba en casa. En el caso de tener cualquier información sobre su paradero se ruega contactar con el 091 o con un número de teléfono que ha facilitado la familia: 689357610.