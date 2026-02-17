Herido un motorista tras sufrir un accidente con un coche en Zaragoza

Un motorista ha sido trasladado este martes por la tarde al hospital tras sufrir un accidente de tráfico con un turismo en la avenida Gómez Laguna, en Zaragoza. El siniestro ha tenido lugar sobre las 20.10 horas por causas que de momento se desconocen. Hasta el lugar de los hechos, próximo al centro comercial Aragonia, se han desplazado varias patrullas de la Policía Local y una uvi móvil de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ha sido la Unidad de Policía Judicial de la Policía Local quien se ha hecho cargo de la investigación para determinar qué ha sucedido. En cualquier caso, según han informado estas mismas fuentes de Policía Local, las lesiones no revisten de gravedad. En la zona en la que ha tenido lugar el siniestro se ha regulado el tráfico porque la víctima ha quedado tendida en uno de los carriles de la calzada.