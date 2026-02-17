Investigadas nueve personas por maltrato a más de 60 caballos en Zaragoza: sin alimento, sin agua y sin cuidados

La Guardia Civil ha investigado a nueve personas por delitos de abandono animal, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal al localizar en fincas ubicadas en Sádaba y Castilliscar (Zaragoza) caballos muertos y más de 60 ejemplares sin alimento, agua y cuidados.

Los agentes tuvieron conocimiento de la situación de los caballos gracias a la colaboración ciudadana y durante la investigación se realizaron cinco inspecciones en las que localizaron cuatro yeguas fallecidas y un total de 67 equinos en pésimas condiciones, según ha informado este martes la Guardia Civil.

Varios de los caballos encontrados durante las inspecciones. / GUARDIA CIVIL

Entre los investigados se encuentra el responsable de las instalaciones, trabajadores y propietarios de varios caballos y a todos ellos se les imputan los delitos de abandono animal, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal.

Los animales han sido trasladados a unas instalaciones adecuadas para ser atendidos debidamente.