La hermana del joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza: "Es increíble la movilización de todo el mundo"

"Es increíble la movilización de todo el mundo. No hay nadie de Alhama de Aragón que no se haya acercado a Zaragoza". Son las palabras con las que la hermana de Pablo Cebolla Guerrero, el joven alhameño de 20 años desaparecido desde la madrugada del pasado viernes, quiere agradecer la predisposición de sus paisanos en el operativo de búsqueda. Desde el fin de semana se han desplazado hasta la capital aragonesa para rastrear los últimos pasos de Pablo, del que poco se sabía hasta que ayer se conoció que la última conexión de su teléfono móvil le situaba en las inmediaciones del Puente de Piedra a las 03.20 horas del 13 de febrero. En el Puente de Hierro, de hecho, le buscan los Bomberos este martes.

Por eso los esfuerzos de los voluntarios se centraron ayer en peinar los barrios cercanos al mismo tiempo que los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza ampliaron su radio de búsqueda aguas abajo del azud. Y es que el Grupo de Desaparecidos requirió el domingo la ayuda de los buzos, de ahí que la unidad de buceo ya trabajara ese día en el tramo comprendido entre el puente de Santiago y el azud. En cualquier caso son unas labores que se están complicando por la crecida del río Ebro y su "muchísima capacidad de arrastre".

Pablo Cebolla Guerrero, un joven de 20 años desaparecido la madrugada del pasado viernes en Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

Así lo explicó ayer el inspector jefe del Servicio de Bomberos, Eduardo Sánchez, quien detalló que los trabajos se estaban centrando en la observación en la superficie y en las orillas. Por eso movilizaron dos equipos acuáticos, uno con una zodiac y otro con una moto acuática, para buscar al joven en las dos orillas del río. Ha sido este martes a mediodía cuando la Policía ha vuelto a requerir su ayuda para desplazarse al Puente de Hierro. A lo largo del fin de semana, los voluntarios iniciaron sus batidas en Kenbo, donde Pablo Cebolla fue visto por última vez sobre las 03.00 horas del pasado viernes. Porque nada se sabe desde que sus amigos accedieran a la discoteca y, a su salida en cuestión de pocos minutos, ya no le encontraran en la entrada.

Desde entonces, la familia del joven desaparecido vive una situación de "incertidumbre" según expresa su hermana en declaraciones a este diario. Fue el pasado viernes cuando los progenitores interpusieron la correspondiente denuncia en la comisaría de Delicias una vez que se comprobó que el joven no se encontraba en casa. En el caso de tener cualquier información sobre su paradero se ruega contactar con el 091 o con un número de teléfono que ha facilitado la familia: 689357610.