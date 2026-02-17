Los peritos se muestran convencidos de que el acusado del crimen de Boltaña portaba una navaja en el momento de huir

La navaja utilizada en el crimen de octubre de 2023 en Boltaña ha centrado este martes el debate en el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de Huesca contra un hombre que se enfrenta a condenas de 14 a 25 años de prisión como presunto autor del homicidio de un joven al que, según las acusaciones, asestó una certera puñalada en el corazón. En los interrogatorios a los peritos de la Guardia Civil que inspeccionaron la escena del crimen, la fiscal y las acusaciones particulares insistido en destacar las pruebas que incriminan al acusado, Sergio D.E., en el testimonio del único testigo y en la conducta indiferente del procesado tras la detención.

Los peritos se han mostrado convencidos, a raíz de las pruebas que obtuvieron, de que el acusado portaba una navaja en el momento de huir de la plaza donde tuvieron lugar los hechos, como aseguró el propietario de bar que le siguió hasta el coche, y que se deshizo de ella en un lugar que impidió su localización a los investigadores.

Por su parte, la letrada de la defensa, Rocío Notivoli, ha cuestionado este relato y ha defendido que su cliente no portaba ninguna navaja y que la que encontraron debajo de una de las sombrillas de la terraza del bar donde se inició la discusión pudo ser la verdadera arma del crimen.

Esta navaja fue arrojada a ese lugar después del crimen por el principal y único testigo ocular, que aseguró a los investigadores que solía llevarla por motivos de trabajo y que había tratado de ocultarla porque en ese momento tuvo miedo de que se la encontraran encima.

Herida certera, ausencia de sangre y fibras

A preguntas de la defensa, los investigadores de la Guardia Civil que realizaron la inspección han destacado que la navaja apenas penetró 1,4 centímetros en el cuerpo de la víctima y que al afectar sólo al músculo exterior del corazón, el sangrado no se produjo de forma inmediata. Según los investigadores, este tipo de lesión justificaría la ausencia de restos biológicos de la víctima en el coche en el que huyó el acusado y en el que fue detenido, junto al cauce del río Ara.

"En el filo no tenía por qué haber sangre", han señalado estos peritos para explicar que no hubiera restos en el coche del acusado, cuya responsabilidad ha rechazado la defensa, que ha centrado el debate durante su interrogatorio en la navaja hallada junto a la escena del crimen.

La letrada ha explicado que los informes realizados en el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid destacan que esta navaja, propiedad del testigo clave del crimen, mostraba restos biológicos de ADN que no se llegaron a estudiar, y también fibras compatibles en su composición y textura con las de la camisa que portaba la víctima. También ha expresado sus dudas acerca de la existencia de la navaja que no llegó a ser encontrada ya que, según ha resaltado, si hubiera pinchado a la víctima habrían quedado restos biológicos en algún lugar del interior del vehículo.

En respuesta a estas dudas, los peritos han apuntado a la posibilidad de que la navaja hallada en el lugar de los hechos se hubiera "contaminado" con fibras y restos biológicos al caer al suelo, y han insistido en que el arma del crimen fue otra. Han añadido, por otra parte, que el acusado mostró una actitud indiferente y fría al ser detenido, una conducta que, a juicio de la abogada defensora, guarda relación con el "shock" sufrido en esos momentos.

El juicio continuará este miércoles con la intervención de los peritos forenses que tomaron parte en la instrucción del caso y concluirá con la declaración del acusado, cuyo testimonio en último lugar solicitó su letrada para garantizar el derecho de su cliente a su defensa.