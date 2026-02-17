Un veinteañero defiende que una menor tenía 16 años cuando tuvieron relaciones sexuales en Zaragoza

Un tribunal tiene por delante la misión de analizar si el ecuatoriano Cristian T., de 22 años de edad, sabía (o no) la edad de una menor de edad con la que mantuvo relaciones sexuales en Zaragoza entre los meses de octubre de 2022 y de febrero de 2023. Porque el acusado ha defendido que la joven le dijo que tenía 17 años mientras que ella ha declarado todo lo contrario, que bien sabía este varón que ella tenía 15 años por aquel entonces. Y esta diferencia de edad no es un detalle menor porque marca la existencia (o no) de un delito de agresión sexual, su absolución o una severa condena que podría alcanzar hasta los 12 años de cárcel, tal y como solicitan las dos acusaciones, la pública y la particular.

Es el debate del juicio que se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde la denunciante, una joven nacida en el mes de diciembre de 2006, ha detallado que conoció al acusado "por un contacto en común" a través de Instagram. Entre octubre y noviembre de 2022 mantuvieron relaciones sexuales tras varias citas en el hotel Boston hasta que poco después de San Valentín, el 14 de febrero de 2023, se puso fin a su relación a raíz de un último encuentro en un apartamento del Gancho que se convirtió en "la gota que colmó el vaso".

"Uno de los motivos para romper"

"Quedamos a pasar el rato, estábamos normal, me dio los regalos de San Valentín y en ese momento me di cuenta de que no me quería meter en cosas que me venían grandes. Le dije que no (a tener relaciones sexuales), pero accedí por la presión. No grité, pero verbalmente le dije que no. No opuse mayor resistencia", ha abundado la denunciante ante el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por la magistrada Natividad Rapún. Pero, más allá de estos encuentros, también ha aludido a un episodio del 1 de marzo de 2023 en el que Cristian T. (residente en Getafe) le esperó en la puerta de casa para arrebatarle el móvil que él mismo le había regalado.

El acusado, Jorge T., en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Fue un Iphone valorado en 360 euros que le arrebató este varón, a quien la joven ha definido como "una persona con poder, influencia, carisma y labia". Sobre el carácter de la denunciante se han pronunciado las forenses que se entrevistaron con ella tras la denuncia que interpuso el 3 de marzo de 2023 "gracias" al apoyo de su madre. "Su grado de madurez es inferior al esperado. Tiene una personalidad especialmente vulnerable. Es más influenciable", han detallado las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA).

"Me dijo que tenía 17 años y que iba a cumplir los 18 años. Yo le creí", se ha limitado a declarar el acusado a preguntas de su abogado, Daniel Montes, pues ha declinado responder al resto de las partes personadas en el procedimiento. Por estos hechos, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular a cargo de la abogada Ana Alcay solicitan una pena de 12 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual y otros 3 años de cárcel por un delito de robo con violencia. La indemnización asciende a 6.000 y 20.000 euros, respectivamente. El juicio ha quedado visto para sentencia.