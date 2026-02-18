El acusado del crimen de Boltaña se declara inocente: "Nos han robado la infancia de mi hijo y me han desterrado de mi tierra"

El presunto autor del crimen registrado en la localidad de Boltaña en octubre de 2023 ha negado este miércoles ante el jurado popular que enjuicia su caso ser el autor de unos hechos que, según ha explicado, le provocaron un shock que borró de su memoria lo sucedido y que comenzó a recordar un año después en prisión.

En su declaración, la última de las pruebas practicadas a lo largo de esta semana en la Audiencia de Huesca, Sergio D.E., se ha referido a su dependencia del alcohol en esas fechas y a la tensión que había provocado con su pareja el nacimiento de su hijo.

Según ha explicado, el día del crimen consumió varias cervezas en distintos locales de la localidad, antes de desplazarse al bar que se encontraba en la plaza del pueblo, donde, ha manifestado, consumió otras dos rondas con unos conocidos antes de salir al exterior a fumar.

"Cuando salí, vi a dos personas sentados en una mesa de la terraza que se estaban diciendo palabras mal dichas (malsonantes) y que mostraban una gran hostilidad entre ellos", ha relatado el procesado haciendo refiriéndose tanto a la víctima como al principal y único testigo del apuñalamiento".

Ha destacado que escuchó a una de estas dos personas decir "me cago en tu puta madre, a ver si me pagas la coca", y a la segunda que le respondía "me cago en Dios, déjame en paz", momento, ha añadido en el que la primera de estas personas le espetó, al apercibirse de su presencia, "¿ y a ti qué te pasa, qué miras?.

El acusado ha explicado que regresó a su casa y que minutos después cogió tres cervezas de la nevera y volvió a coger el coche, donde ha comentado que se quedó escuchando música hasta que decidió regresar.

Ha relatado que debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, confundió el camino y se adentró por una pista, donde poco después fue localizado y detenido por agentes de la Guardia Civil, a uno de los cuales ha acusado de actuar con brutalidad

En respuesta a las preguntas de su abogada, Rocío Notivoli, ha explicado que en el momento de la detención no recordaba nada de lo ocurrido y que sufrió un shock emocional que le hizo actuar de forma indiferente y fría tras su detención.

Ha asegurado, además, desconocer los motivos por los que el camarero del bar manifestó que le vio en el interior del coche cuando abandonaba el lugar con una navaja en la mano que no llegó a ser encontrada por los investigadores, "quizás porque tenga mucho que ocultar", ha añadido refiriéndose a "temas de drogas".

"Nos han robado a mí y mi esposa la infancia de mi hijo, y me han desterrado de mi tierra", ha resaltado entre sollozos antes de insistir en su declaración de inocencia.

Previamente, los peritos forenses del Instituto de Medicina Legal (IMLA) que diagnosticaron la conducta del acusado han descartado que a pesar del alcohol consumido no recordara nada de lo sucedido la noche del crimen, y han añadido que en la exploración que llevaron a cabo no percibieron en él ninguna patología especial.

Incidente de nulidad

Por otra parte, la letrada de la defensa ha anunciado la interposición de un incidente de nulidad en relación al testimonio hecho por una de las forenses que practicaron la autopsia que, según ha explicado ante el tribunal, no ha ajustado su testimonio al contenido del informe original sino que lo ha modificado.

Durante su intervención, esta forense ha exhibido ante el jurado la fotografía de una navaja con las cachas de madera como la que el camarero relató haber visto en su poder, para argumentar que la herida en el corazón sufrida por la víctima era compatible con el filo, pero no con la navaja que arrojó el principal testigo bajo el pie de una de las sombrillas de la terraza, localizada un día después por la Guardia Civil a instancias del propio testigo.

La defensora se ha reservado la posibilidad de presentar una querella contra la referida forense por el testimonio prestado.

Desarrollo del juicio

Tras el testimonio del acusado, la fiscalía ha mantenido su petición de 14 años de cárcel por homicidio agravado, y de 25 las acusaciones particulares por asesinato con alevosía, mientras que la defensa ha insistido en reclamar su libre absolución.

Durante la jornada de mañana, acusaciones y defensa expondrán sus respectivos de informes, antes de proceder a redactar el objeto del veredicto que entregarán al jurado, que se reunirá para deliberar a partir del viernes.