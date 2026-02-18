El líder de Jupol en Aragón, tras la imputación del exjefe de la Policía en la comunidad: "Que dimita de una vez Marlaska"

El secretario general del sindicato Jupol en Aragón, Christian Risco, considera que es "justo" que el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el comisario principal José Antonio González, haya presentado su dimisión una vez que un Juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella de una subordinada por una presunta agresión sexual. "Es lo mínimo que puede hacer este cargo: dimitir", ha asegurado Risco sobre "la mano derecha" del ministro Fernando Grande-Marlaska, quien ejerció como número uno en la Jefatura Superior de Policía de Aragón entre los meses de mayo de 2017 y de octubre de 2018 hasta que Marlaska le nombró Director Adjunto Operativo.

Por ser la "persona de máxima confianza" de Marlaska ha solicitado Risco la dimisión del ministro del Interior, tal y como viene reclamando el sindicato mayoritario de la Policía "desde hace ya un tiempo". "Creemos oportuno que dimita de una vez Marlaska", ha zanjado el secretario general de Jupol en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la concentración que CSIF y Jupol han convocado este miércoles por las agresiones a los miembros de seguridad privada y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, durante su toma de posisión como jefe superior de la Policía en Aragón en el mes de mayode 2017. / ARCHIVO DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

"Estamos apoyando totalmente a la compañera igual que estaríamos apoyando a cualquier otro compañero en esta situación", ha continuado Risco tras ser conocedor de la querella que se presentó el 9 de enero ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Fue ayer por la tarde cuando se anunció que se había admitido a trámite la querella interpuesta por una subordinada del DAO, una mujer con quien mantuvo una "relación de afectividad" en el pasado. El episodio denunciado se acota al 23 de abril de 2025.

José Ángel González ocupaba el cargo de Director Adjunto Operativo desde el mes de octubre de 2018, cuando cambió las oficinas del paseo María Agustín de Zaragoza para trasladarse a Madrid. Nacido en La Rioja en 1959, tiene 66 años y 41 de ellos los ha pasando en las filas de la Policía Nacional como miembro de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y comisario de las jefaturas de Extranjerías y Fronteras de Alicante, Seguridad Ciudadana en Valladolid y la Jefatura Superior de Melilla.