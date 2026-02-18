Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presupuestos ZaragozaDesaparecido ZaragozaDesalojo riadaCasademont ZaragozaStellantisReal Zaragoza
instagramlinkedin

El líder de Jupol en Aragón, tras la imputación del exjefe de la Policía en la comunidad: "Que dimita de una vez Marlaska"

El sindicato mayoritario de la Policía expresa que están "apoyando totalmente" a la denunciante tras la querella interpuesta contra el Director Adjunto Operativo (DAO)

El secretario general de Jupol en Aragón, Christian Risco, atiende a los medios de comunicación este miércoles.

El secretario general de Jupol en Aragón, Christian Risco, atiende a los medios de comunicación este miércoles. / JAIME GALINDO

A. T. B.

Zaragoza

El secretario general del sindicato Jupol en Aragón, Christian Risco, considera que es "justo" que el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el comisario principal José Antonio González, haya presentado su dimisión una vez que un Juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella de una subordinada por una presunta agresión sexual. "Es lo mínimo que puede hacer este cargo: dimitir", ha asegurado Risco sobre "la mano derecha" del ministro Fernando Grande-Marlaska, quien ejerció como número uno en la Jefatura Superior de Policía de Aragón entre los meses de mayo de 2017 y de octubre de 2018 hasta que Marlaska le nombró Director Adjunto Operativo.

Por ser la "persona de máxima confianza" de Marlaska ha solicitado Risco la dimisión del ministro del Interior, tal y como viene reclamando el sindicato mayoritario de la Policía "desde hace ya un tiempo". "Creemos oportuno que dimita de una vez Marlaska", ha zanjado el secretario general de Jupol en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la concentración que CSIF y Jupol han convocado este miércoles por las agresiones a los miembros de seguridad privada y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Director Adjunto Operativo (dao) de la Policía, José Ángel González, durante su toma de posisión como jefe superior de la Policía en Aragón en el mes de mayode 2017.

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, durante su toma de posisión como jefe superior de la Policía en Aragón en el mes de mayode 2017. / ARCHIVO DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

"Estamos apoyando totalmente a la compañera igual que estaríamos apoyando a cualquier otro compañero en esta situación", ha continuado Risco tras ser conocedor de la querella que se presentó el 9 de enero ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Fue ayer por la tarde cuando se anunció que se había admitido a trámite la querella interpuesta por una subordinada del DAO, una mujer con quien mantuvo una "relación de afectividad" en el pasado. El episodio denunciado se acota al 23 de abril de 2025.

Noticias relacionadas y más

José Ángel González ocupaba el cargo de Director Adjunto Operativo desde el mes de octubre de 2018, cuando cambió las oficinas del paseo María Agustín de Zaragoza para trasladarse a Madrid. Nacido en La Rioja en 1959, tiene 66 años y 41 de ellos los ha pasando en las filas de la Policía Nacional como miembro de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y comisario de las jefaturas de Extranjerías y Fronteras de Alicante, Seguridad Ciudadana en Valladolid y la Jefatura Superior de Melilla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
  2. La hermana del joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza: 'Es increíble la movilización de todo el mundo
  3. Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
  4. 600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que 'recapacite' y retire la sanción
  5. Unas grabaciones revelan que el joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza bajó a la Ribera
  6. Los Michigan Wolverines de Aday Mara ya son oficialmente los favoritos a ganar la NCAA
  7. Un día con Mariona Ortiz, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Me dijeron de hacer las campanadas
  8. La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador

258 kilos de alimentos peligrosos destruidos: Salud Pública cierra una cocina clandestina en Zaragoza

258 kilos de alimentos peligrosos destruidos: Salud Pública cierra una cocina clandestina en Zaragoza

Telefónica, Liberty e Infravia compran Netomnia por 2.294 millones de euros

Telefónica, Liberty e Infravia compran Netomnia por 2.294 millones de euros

Concentración a las puertas del centro de salud de La Jota en el tercer día de huelga.

Concentración a las puertas del centro de salud de La Jota en el tercer día de huelga.

Vigilantes y antidisturbios dicen 'basta' en Zaragoza tras el motín de Juslibol: "Percibimos una creciente sensación de impunidad"

Vigilantes y antidisturbios dicen 'basta' en Zaragoza tras el motín de Juslibol: "Percibimos una creciente sensación de impunidad"

Salma y el feminismo de Vox

Salma y el feminismo de Vox

El Gobierno de Aragón volverá a regar de cultura todo el territorio con más de 100 actuaciones en 96 municipios

El Gobierno de Aragón volverá a regar de cultura todo el territorio con más de 100 actuaciones en 96 municipios

Sin techo viviendo a la orilla del río Ebro en Zaragoza: “¿Miedo a la crecida? ¿Adónde voy a ir?”

Sin techo viviendo a la orilla del río Ebro en Zaragoza: “¿Miedo a la crecida? ¿Adónde voy a ir?”

Borja vuelve a celebrar su ciclo teatral con cinco obras para todos los públicos

Borja vuelve a celebrar su ciclo teatral con cinco obras para todos los públicos
Tracking Pixel Contents