La Policía intensifica la búsqueda del joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza: su familia arroja claveles rojos al Ebro

La Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de búsqueda de Pablo Cebolla en Zaragoza, el joven alhameño de 20 años desaparecido desde la madrugada del pasado viernes. En coordinación con el Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior, las labores se concentraron ayer en el puente de Hierro, donde le sitúan por última vez las cámaras de videovigilancia de la zona.

Este miércoles, la madre del joven desaparecido, Bea, se ha acercado hasta esta zona de la ribera acompañada por una amiga para arrojar claves rojos en recuerdo de su hijo, Pablo. También ha colocado flores en la barandilla del Ebro, a la altura del Club Náutico, donde se concentran las labores de búsqueda.

Según explican desde la Policía Nacional, en el operativo de búsqueda participan unidades de Seguridad Ciudadana, medios aéreos con drones y el helicóptero Cóndor, así como buzos del servicio de bomberos. Desde ayer se ha incorporado también el grupo de élite de la Policía Nacional, GEO, que centra sus labores en el rastreo del río Ebro.

Claveles rojos en el Ebro. / PABLO IBÁÑEZ

Antes de que se confirmara con las grabaciones que el joven descendió a la ribera por las escaleras del Club Náutico, los esfuerzos de los voluntarios se habían centrado en peinar los barrios cercanos al mismo tiempo que los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza ampliaron su radio de búsqueda aguas abajo del azud.

Las últimas gestiones de investigación, junto con imágenes en las que se observa al joven accediendo al cauce y la última señal registrada de su terminal móvil, han orientado las búsquedas hacia esta zona.

Sin embargo, el estado actual del río, con elevado caudal, baja visibilidad y fuertes corrientes, convierte la intervención en una operación de alto riesgo, obligando a extremar las medidas de seguridad en cada inmersión y maniobra.

Labores de búsqueda desde el helicóptero, este miércoles. / PABLO IBÁÑEZ

En Kenbo

A lo largo del fin de semana, los voluntarios iniciaron sus batidas en Kenbo, donde Pablo Cebolla fue visto por última vez sobre las 03.00 horas del pasado viernes. En el centro de la ciudad colocaron numerosos carteles informando de su desaparición. Porque nada se sabe desde que sus amigos accedieran a la discoteca y, a su salida en cuestión de pocos minutos, ya no le encontraran en la entrada.

La hermana de Pablo admitió que estaban sorprendidos por la movilización de efectivos, amigos, familiares y vecinos. "Es increíble la movilización de todo el mundo. No hay nadie de Alhama de Aragón que no se haya acercado a Zaragoza", declaró a este diario este martes.