Un hombre encapuchado atraca con un cuchillo una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza

Otro atraco a mano armada en una tienda de la cadena de Frutos Secos El Rincón. En esta ocasión ha sido el establecimiento situado en el cruce de las calles Zaragoza La Vieja y Escultor Ramírez, en el barrio de San José, el comercio que ha recibido la inesperada visita de un hombre armado con un cuchillo. Fue sobre las 21.45 horas de este lunes día 16 de febrero. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el ladrón se llevó los caudales de la caja registradora tras amenazar con el arma blanca a la dependienta de la tienda. No hay detenidos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó de inmediato una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana cuyos efectivos se pudieron entrevistar con la víctima de este robo con violencia. De esta forma les pudo transmitir lo que acababa de suceder, que un hombre le había amenazado con un cuchillo para llevarse el dinero. A estos mismos agentes les indicó que pudo reconocer que se trataba de un individuo de raza negra a pesar de que iba encapuchado para ocultar su rostro.

Un encapuchado atracó con un cuchillo la tienda de 'El Rincón' situada en la calle Zaragoza La Vieja, la noche de este lunes. / JAIME GALINDO

Son unas pesquisas que dirigen los investigadores adscritos al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de San José, quienes cuentan con las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la tienda. Y es que, desde la compañía zaragozana, facilitaron de inmediato estas mismas imágenes e incluso han colocado una pegatina en la puerta del local a través de la que se informa de estos dispositivos. "Todos los hurtos y robos detectados en este establecimiento serán denunciados. Dentro del establecimiento disponemos de cámaras de seguridad que graban 24 horas", se puede leer en su puerta.

Es un aviso a navegantes porque las tiendas de Frutos Secos El Rincón están sufriendo una oleada de robos en diversos barrios de la ciudad a lo largo de los últimos meses. En la calle Las Chimeneas sufrieron sendos atracos el 29 de noviembre y el 29 de diciembre de 2025. También constan robos similares en la calle Balbino Orensanz el 20 de septiembre, en la calle Jorge Cocci el 8 de noviembre o en la calle San Juan de la Peña el 23 de noviembre. El modus operandi es siempre el mismo.