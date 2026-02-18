Un vigilante del centro de menores de Juslibol tras una reyerta en 2024: "Impedí el motín a costa de mi vida"

Los altercados en el centro de menores de Juslibol no son nuevos. Que se lo digan a un vigilante de seguridad que todavía está de baja por la vil agresión que sufrió el 7 de noviembre de 2024. En aquella ocasión fueron varios menores que se habían fugado el día anterior quienes arremetieron contra este varón una vez que la Policía les llevó de vuelta hasta allí. De esta forma le tiraron por las escaleras y le apalearon en la cara en lo que se convirtió en "un trauma" que recuerda como si de ayer se tratase. "Fueron diez minutos que no se los deseo ni a mi primer enemigo", recuerda el trabajador en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN cuando ya ha transcurrido más de un año de lo sucedido.

Él sido una de las personas que ha participado en la concentración que se ha organizado este miércoles por la mañana frente a la Delegación del Gobierno de Aragón, donde ha comparecido este varón para mostrar su apoyo a sus compañeros bajo el lema 'Stop Agresiones'. "Solo nosotros sabemos lo que se cuece allí dentro. No son niños, son delincuentes", ha expresado este vigilante de seguridad sobre la situación a la que se hace frente en este tipo de centros, algo que él sufrió en sus propias carnes aquella fatídica tarde del 7 de noviembre de 2024.

Los hechos

Sobre las 19.00 horas "se empezaron a empujar para montar alboroto", "le quitaron el móvil a la educadora" y "llamaron a control para abrir la puerta". De esta forma "planearon un motín entre ellos" y abandonaron la estancia en la que permanecían recluidos y se encontraron de frente a este vigilante de seguridad, contra quien arremetieron en lo que fueron diez minutos agónicos hasta que recibió el auxilio de la Policía. "Impedí el motín a costa de mi vida porque estaba solo y no tenía defensa", relata este mismo trabajador, quien prefiere mantenerse en el anonimato para evitar problemas.

Por estos hechos interpuso la correspondiente denuncia, "salió el juicio" y lo ganó con una condena que impuso "más internamiento" a los menores que le agredieron. Fue "más impotencia que miedo" lo que vivió aquella tarde. Así que este miércoles no ha tenido ninguna duda en unirse a la concentración, por su seguridad y por la de muchos compañeros que han protestado junto a la plaza del Pilar en Zaragoza.