Así está el dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en Zaragoza: “Las labores se centran entre los puentes, pero también se rastrean zonas alejadas”

El dispositivo de búsqueda de Pablo Cebolla, el joven vecino de Alhama de Aragón que desapareció en la madrugada del viernes 13 de febrero, viene redoblando sus esfuerzos para dar con él. A lo largo de este jueves apenas se han producido novedades. Esta semana, las labores se han concentrado en el puente de Hierro, donde le sitúan por última vez las cámaras de videovigilancia de la zona.

Cuando se trata de una desaparición considerada de alto riesgo, como la que se está investigando en Zaragoza, la Policía Nacional activa un operativo completo que combina coordinación, medios humanos y tecnológicos para intentar localizar a la persona desaparecida.

El grupo especializado de desaparecidos lidera la coordinación del operativo, contando con la participación de casi todas las unidades de seguridad ciudadana. El dispositivo se desarrolla de manera multinivel: patrullas por tierra, medios aéreos, drones y helicópteros. En las primeras fases también colaboran bomberos y buzos del Ayuntamiento de Zaragoza para rastreos acuáticos, y en casos complejos se incorporan especialistas como los GEO de la Policía Nacional, procedentes de Madrid, que son los encargados de bucear y rastrear las zonas complicadas.Este cuerpo lleva varios días ayudando en las labores de rastreo.

El dispositivo se adapta a las condiciones del entorno. Por ejemplo, el caudal del río y las corrientes influyen directamente en la localización, ya que la persona desaparecida puede desplazarse kilómetros aguas abajo. Por eso, las búsquedas se concentran en zonas concretas, como tramos entre puentes, y se amplían progresivamente río abajo según la evolución del caudal.

“Uno de los principales problemas es el caudal del río y las corrientes. Puede estar en esta zona o kilómetros más abajo. Ahora mismo la búsqueda se centra entre el Puente de Piedra y el Puente de Hierro, pero también se está ampliando río abajo, sobre todo con el helicóptero”, explica Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional.

El operativo es continuo y flexible. No se facilita el número de personas implicadas, ya que se trata de un esfuerzo conjunto de funcionarios que trabajan día y noche. La duración del dispositivo no tiene fecha límite: se mantiene activo mientras exista la posibilidad de localizar a la persona, adaptando los medios según las circunstancias, como el nivel del agua o la presencia de obstáculos en el río. “Estamos pendientes de la evolución del río. Cuando baje el caudal, la búsqueda será más sencilla, pero seguimos trabajando”, añade.

Dos buzos buscan al joven desaparecido. / Pablo Ibáñez

Un dispositivo de estas características combina coordinación, tecnología, recursos humanos especializados y adaptación al entorno, con un objetivo claro: maximizar las posibilidades de encontrar a la persona desaparecida, incluso en condiciones difíciles.

Fue el pasado viernes por la noche cuando los progenitores interpusieron la correspondiente denuncia en la comisaría de Delicias una vez que se comprobó que el joven no se encontraba en casa. En el caso de tener cualquier información sobre su paradero se ruega contactar con el 091 o con un número de teléfono que ha facilitado la familia: 689357610.