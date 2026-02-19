Pillado mientras intentaba manipular y hackear un cajero automático en Utebo

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 30 años en el momento en el que se hallaba manipulando un cajero automático en Utebo, para acceder al sistema informático de la entidad.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 7 de febrero cuando se recibió un aviso en la central de emergencias de Guardia Civil (062) comunicando que una persona se encontraba forzando un cajero automático en la localidad de Utebo.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de Guardia Civil y Policía Local de la población, y localizaron a una persona manipulando el cajero automático, con el rostro cubierto con un pasamontañas. Esta persona portaba una mochila donde transportaba herramientas que habría utilizado para forzar el cajero, además de un dispositivo, dos teléfonos móviles y unos guantes.

El cajero automático se hallaba forzado en la cerradura de acceso al interior del sistema informático y, tras su apertura, había manipulado dicho sistema, mediante conexión de cableados concretos, para poder obtener la información de la entidad.

Una vez en dependencias policiales se verificó que el detenido había efectuado un hecho de idénticas características y mismo modus operandi en una localidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, sólo dos días antes.

Por tal motivo, a este varón de 30 años, nacionalidad venezolana y sin domicilio conocido, se le imputaron dos supuestos delitos de acceso ilegal a sistemas informáticos. El detenido, con conocimientos sobre funcionamiento y sistemas de cajeros automáticos, habría obtenido con esta acción información relevante de la entidad bancaria que podría haber sido utilizada para posteriores actividades ilícitas de estafas.