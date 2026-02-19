Robos con fuerza en San José: un detenido tras ser 'atrapado' por los vecinos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en un establecimiento comercial del barrio de San José, según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, sobre las 15.00 horas, cuando la Policía recibió un aviso para informar de que varios ciudadanos tenían retenido a un hombre que acaba de salir del interior de un local, que en esos momentos estaba cerrado al público.

Según manifestaron los testigos, el sospechoso fue visto saliendo del establecimiento y tras seguirlo unos metros, observaron cómo arroja un objeto al interior de un contenedor de ropa usada, logrando retenerlo hasta la llegada de los agentes.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que la puerta de acceso al establecimiento presentaba una fractura en su parte inferior, presuntamente ocasionada para poder acceder a su interior, y entre las pertenencias del detenido se localizó un destornillador de grandes dimensiones, que podría haber sido utilizado para forzar la puerta, así como dinero en efectivo.

Tras entrevistarse con la responsable del local y con los testigos, y a la vista de los indicios observados, el hombre quedó detenido y fue traslado a dependencias policiales.

Según pudo averiguar la Policía, el detenido habría golpeado reiteradamente la parte inferior de la puerta de entrada hasta romperla, pero la rápida reacción de los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones habría provocado que abandonara el lugar de manera precipitada, sin llegar a sustraer ningún efecto del establecimiento.

Horas después el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que decreto su puesta en libertad con cargos.