Los vecinos del Actur alertan sobre el aumento de robos en este barrio de Zaragoza

La preocupación se ha instalado en varios portales del Actur. En las últimas semanas, vecinos de este barrio de Zaragoza han detectado un aumento de robos en viviendas y movimientos sospechosos en distintas calles, especialmente en el entorno de León Felipe y Jorge Guillén. Los avisos han comenzado a circular tanto en carteles colocados en los portales como en los grupos vecinales.

“Se informa a los vecinos de que la Policía Local ha detectado robos en viviendas próximas a nuestra comunidad. Se ruega extremar la atención y evitar dejar pasar a personas ajenas al edificio”, puede leerse en uno de los mensajes distribuidos en la zona. En el mismo aviso se describe el supuesto modus operandi: una joven llama al timbre con una carpeta y, si le abren, empuja la puerta para facilitar la entrada de otra persona que se esconde en el rellano o la escalera y aprovecha para cometer el robo.

Uno de los carteles que puede leerse en los edificios del Actur. / Servicio Especial

Más allá de estos mensajes, el sentimiento general es de inquietud. Los residentes insisten en la importancia de vigilar cualquier movimiento extraño y no abrir el portal a desconocidos cuya identidad no pueda comprobarse. En varios edificios se recuerda expresamente que la puerta debe quedar siempre bien cerrada al entrar o salir y que no se facilite el acceso desde el portero automático a personas ajenas.

Ante este repunte, los vecinos han optado por reforzar las medidas básicas de seguridad y han activado canales de comunicación más ágiles para compartir información de forma inmediata.

En este sentido, en las últimas horas la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en un establecimiento comercial del barrio de San José y hace unas semanas, los agentes detuvieron a dos personas como presuntos responsables de multitud de robos entre finales de noviembre y diciembre de 2025 en garajes de comunidades vecinales del barrio del Arrabal

Según informó la Dirección General de Policía, la investigación se inició a raíz las denuncias presentadas por varios de los vecinos afectados para alertar de que habían forzado las puertas de acceso de sus trasteros y sustraído objetos de valor en su interior.