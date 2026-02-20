Muere atropellado un peatón en la autovía que une Jaca y Sabiñánigo

Un peatón ha fallecido este viernes atropellado en el punto kilométrico 423 de la A-23 que une Jaca y Sabiñánigo. El suceso ha tenido lugar sobre las 8.30 horas y todavía se desconoce qué ha podido suceder. El fatal accidente se ha producido en la intersección de la autovía y la carretera nacional a la altura de Jaca.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de Guardia Civil, bomberos y servicio de emergencias. Nada se ha podido hacer para evitar el fallecimiento.

Fuentes de la Guardia Civil explican se ha procedido a cortar el carril derecho en sentido hacia Sabiñánigo. Actualmente se están investigando las causas del suceso.