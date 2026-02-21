Hallan muerto al joven de Alcorisa de 22 años desaparecido desde el miércoles
La Guardia Civil y el Ayuntamiento de Alcorisa habían pedido la colaboración ciudadana para localizar a Rafael Espada Albert
La Guardia Civil de Teruel ha confirmado que ha sido hallado sin vida el joven de Alcorisa desaparecido el pasado miércoles. Según ha podido saber este diario, el cuerpo de Rafael Espada Albert, de 22 años, ha sido localizado en el mismo término municipal de la localidad turolense.
El trágico desenlace se produce tres días después de la denuncia de su desaparición, el pasado jueves, después de que su familia no tuviera noticias de él desde la noche del miércoles. Este mismo sábado por la mañana, el Ayuntamiento de Alcorisa había informado a través de sus redes sociales de su desaparición y solicitaba la máxima difusión del aviso para ayudar en su localización.
Desde la denuncia, la Guardia Civil puso en marcha un operativo para encontrar al joven. El instituto armado había recordado que la última localización en la que se vio a Rafael fue en el pub Obús, del que se marchó en bicicleta. Su familia no sabía nada de él desde el jueves, día 19.
- Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
- Noche de pesadilla para Samed Bazdar en la Conference: titular como referencia y goleado
- Una cafetería de especialidad aterriza en Zaragoza con locales en dos céntricas avenidas
- Vox está dispuesto a perder los 22 millones que permiten viajar a 53 céntimos en bus y tranvía en Zaragoza
- La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
- Tercer accidente laboral mortal en Aragón en tres días: muere un trabajador de Adif en la estación de AVE de Calatayud
- Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
- La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén