Hallan muerto al joven de Alcorisa de 22 años desaparecido desde el miércoles

La Guardia Civil de Teruel ha confirmado que ha sido hallado sin vida el joven de Alcorisa desaparecido el pasado miércoles. Según ha podido saber este diario, el cuerpo de Rafael Espada Albert, de 22 años, ha sido localizado en el mismo término municipal de la localidad turolense.

El trágico desenlace se produce tres días después de la denuncia de su desaparición, el pasado jueves, después de que su familia no tuviera noticias de él desde la noche del miércoles. Este mismo sábado por la mañana, el Ayuntamiento de Alcorisa había informado a través de sus redes sociales de su desaparición y solicitaba la máxima difusión del aviso para ayudar en su localización.

Noticias relacionadas

Desde la denuncia, la Guardia Civil puso en marcha un operativo para encontrar al joven. El instituto armado había recordado que la última localización en la que se vio a Rafael fue en el pub Obús, del que se marchó en bicicleta. Su familia no sabía nada de él desde el jueves, día 19.