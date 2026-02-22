La abogada de la defensa en crimen de Boltaña se querellará por delitos de odio e injurias

La letrada de la defensa del acusado del crimen de Boltaña, declarado esta semana culpable de asesinato por el jurado que enjuició su caso, ha anunciado su intención de querellarse por delitos de odio e injurias contra varias personas del entorno familiar y social de la víctima, en respuesta a los comentarios contra su persona vertidos en las redes sociales.

Rocío Notivoli, que ha llevado el caso desde que se produjo la detención de su cliente, ha explicado, en declaraciones a EFE, que desde que comenzó su labor como representante legal había sido objeto de todo tipo de descalificaciones y e insultos, tanto a nivel personal como profesional en el desempeño de su trabajo.

"Me pregunto como Rocío puede ser tan hija de puta defendiendo un asesino, sobrina de un guardia civil, ojalá le entre un cáncer terminal hija de la gran puta", dice uno de los mensajes publicado en Instagram por una persona del entorno de la víctima. Otro de los comentarios señala: "estos es repugnante, donde acaba vuestra moral? Defender a un asesino, criminal que nos ha destrozado la vida a todos".

La letrada, que solicitó la absolución de su cliente durante el juicio al considerar que la prueba era insuficiente para fundamentar una condena y que tiene previsto recurrirla y pedir la nulidad del procedimiento, ha asegurado que desde el inicio del caso "advertí que existía en Boltaña una presión evidente contra el forastero y, desgraciadamente, el tiempo ha confirmado ese clima".

Solicitud de amparo profesional

"He llevado asuntos de enorme complejidad y jamás había recibido la multitud de mensajes injuriosos y ataques personales que se han producido en este caso", ha comentado la abogada, quien ha añadido que había iniciado las acciones legales frente a uno de estos hechos, y que "seguiremos actuando con la misma firmeza con la que siempre hemos defendido a nuestros clientes, porque el respeto a la abogacía y al Estado de Derecho no es negociable".

Por otra parte, Notivoli ha informado de su decisión de pedir el amparo de su colegio profesional al entender que los ataques recibidos no sólo son de índole personal sino que afectan al desempeño de su profesión. También prevé, al hilo de la situación de depresión que atraviesa su cliente, solicitar que sea alojado provisionalmente en una celda con un preso de confianza a fin de evitar que pudiera actuar contra su vida.

Juicio y condena

Sergio D.E. fue juzgado esta semana en el Palacio de Justicia de Huesca y condenado como responsable de la muerte intencionada de su víctima mediante un certero navajazo en el corazón, una noche del mes de octubre de 2023 en el bar de la plaza de Boltaña. Las principales pruebas valoradas por el jurado en su veredicto fueron el testimonio del único testigo ocular de los hechos y las pruebas periciales de los forenses y de los investigadores de la Guardia Civil que realizaron la inspección ocular de la escena del crimen.

Unos hechos que fueron rechazados en todo momento por la letrada, que no sólo alegó que la supuesta navaja del crimen no fue localizada sino que cuestionó el testimonio del referido testigo principal.