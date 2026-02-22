Los rescates del fin de semana: una caída en el Moncayo y una bajada de azúcar en Arguis dejan dos heridos

La Guardia Civil ha rescatado este domingo en el Prepirineo aragonés a un montañero de 58 años que había sufrido una bajada de azúcar cuando se encontraba realizando una ruta senderista por el pico Gratal, en Arguis (Huesca).

El aviso se ha recibido sobre las 15.30 horas en la Central Operativa COS-062 de la Guardia Civil de Huesca, a través del 112 SOS Aragón, lo que ha activado el GREIM de Huesca, que ha recibido el apoyo de la Unidad Aérea de Huesca y de personal médico del 061. Tras localizar al senderista, vecino de Sa Pobla (Islas Baleares), han constatado que presentaba un cuadro de aturdimiento y debilidad motivados por una bajada de azúcar que le impedía proseguir la marcha.

Por ello ha sido evacuado en helicóptero al centro hospitalario San Jorge de Huesca.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca se recomienda máxima precaución a las personas que vayan a realizar actividades en el Pirineo oscense, debiendo tener la previsión de revisar la meteorología y el boletín de peligro de aludes (BPA), fundamentales para una buena y segura planificación de las mismas y la gestión de riesgo cuando se acude a la montaña nevada, pudiéndose informar a través de los refugios el estado de la zona.

Asimismo, se recomienda llevar en la mochila un Dispositivo Víctimas Avalancha (DVA), pala y sonda, así como ropa acorde a la actividad a realizar. Además, se aconseja no hacerla en solitario, sin antes, haber avisado del itinerario a seguir a familiares o allegados.

Herido en el Moncayo

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han rescatado este domingo por la tarde a un senderista que había sufrido una caída en el Moncayo, en el sendero que va desde el aparcamiento de Haya Seca hasta el Collado Bellido.

El aviso se ha recibido sobre las 15.00 y hasta allí se han desplazado efectivos de bomberos del parque de Tarazona. Según han precisado fuentes de la institución provincial, el herido presentaba daños en una pierna y el costado.