Aumentan las alertas por robos en viviendas de Zaragoza: vecinos de Delicias denuncian un nuevo intento

Se multiplican las alertas ante robos en bloques de viviendas en Zaragoza. Si a mediados de la semana pasada eran los vecinos del Actur, concretamente los del entorno de las calles León Felipe y Jorge Guillén, quienes advertían sobre robos dentro de comunidades de vecinos y personas con "movimientos sospechosos" a través de carteles en varios portales, este lunes ha trascendido otra voz de alarma, esta vez en el barrio de Delicias.

"Se informa de que el día 18 de febrero se produjo un intento de robo en una de las viviendas de la comunidad", se puede leer en un cartel, difundido por el perfil de Instagram Dstylezgz y colgado en el portal del edificio Cibeles, en la calle Escoriaza y Fabro 42.

En el cartel de aviso, firmado por la administración de fincas, se recuerdan los consejos para tratar de minimizar riesgos, tales como no abrir la puerta del portal a personas desconocidas, verificar "siempre" repartidores o técnicos antes de permitir la entrada y avisar a la policía ante "cualquier situación sospechosa".

Cartel del edificio Cibeles, en la calle Escoriaza y Fabro de Zaragoza / @Dstylezgz

El pasado martes 17 de febrero, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en un establecimiento comercial del barrio de San José. Los hechos ocurrieron aquel día sobre las 15.00 horas, cuando la policía recibió un aviso para informar de que varios ciudadanos tenían retenido a un hombre que acaba de salir del interior de un local, que en esos momentos estaba cerrado al público.

Días después, la alarma se extendió al barrio del Actur, cuando los vecinos de una manzana próxima a Grancasa alertaron de intentos de robo en viviendas a través de carteles colgados en varios portales. “Se informa a los vecinos de que la Policía Local ha detectado robos en viviendas próximas a nuestra comunidad. Se ruega extremar la atención y evitar dejar pasar a personas ajenas al edificio”, podía leerse en uno de estos mensajes distribuidos en la zona.

Noticias relacionadas

En el mismo aviso se describía el supuesto modus operandi: una joven llama al timbre con una carpeta y, si le abren, empuja la puerta para facilitar la entrada de otra persona que se esconde en el rellano o la escalera y aprovecha para cometer el robo.