Condenadas dos mulas bancarias por estafar 33.000 euros a un vecino de Zaragoza

La víctima de una estafa informática en Zaragoza tenía hasta este lunes una doble preocupación. Por un lado, dos mulas bancarias habían vaciado su cuenta al transferirse casi 33.000 euros. En este importe, de hecho, figuraba un préstamo de unos 14.000 euros que uno de los estafadores había suscrito al nombre del denunciante. Por ahí viene su segundo quebradero de cabeza: el Banco Santander ha obligado a la víctima a devolver dicho préstamo a pesar de que él no había firmado nada. Sobre este punto todavía queda pendiente que se pronuncie la Justicia, aunque el primer caso acaba de zanjarse con una condena de seis meses de cárcel que incluye la obligación de devolver esos 33.000 euros.

Este es el acuerdo que se ha suscrito esta mañana en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde Celia A. H. y Tomás M. R., de 52 y 42 años de edad, se han declarado autores de un delito de estafa en el juicio señalado a las 10.45 horas. Y es que ambos abrieron sendas cuentas bancarias para desviar el dinero que se estafó a un vecino de la capital aragonesa durante los primeros días del mes de septiembre de 2024. De él se obtuvieron las claves bancarias una vez que se le engañó a través de Facebook con una publicidad sobre inversión en criptomonedas.

El préstamo

En las cuentas que abrieron Celia A. H. y Tomás M. R. se ingresó el dinero por medio de dos transferencias y de un préstamo que la víctima está obligada a devolver al Banco Santander a pesar de que él no firmó ningún papel. De esta forma está abonando una cuota mensual superior a los 200 euros que está agravando su situación financiera, ya deteriorada de por sí por los 33.000 euros que le birlaron de su cuenta bancaria.

Así consta en el acuerdo suscrito esta mañana entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Santiago Jiménez y la defensa ejercida por Antonio Belio. Es un fallo que ha dictado in voce el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por el magistrado Mauricio Murillo. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza.