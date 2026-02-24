Condenado un vecino de Zaragoza tras cazarle la Policía con 'tusi' en un control de tráfico

Un vecino de Zaragoza ha aceptado dos años de prisión y el pago de 50 euros de multa por un delito contra la salud pública. Los hechos se remontan al 15 de septiembre de 2024. El acusado, de nacionalidad colombiana y asentado en la capital de Aragón, fue interceptado cuando una patrulla de la Policía Local realizaba un control rutinario y aleatorio de tráfico para la prevención del consumo de sustancias estupefacientes.

Al carecer de antecedentes, el acusado no ingresará en prisión. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba cuatro años de cárcel, pero finalmente se alcanzó un acuerdo entre las partes. Eso sí, no podrá volver a delinquir mientras dure el periodo de suspensión de la pena, ya que de lo contrario podría acabar en la cárcel.

Durante el registro superficial practicado por los agentes a los ocupantes del vehículo, localizaron en una funda de gafas dos bolsitas de plástico con una sustancia pulverulenta de color rosa que coincidía con 'tusi', una sustancia sintética cuyo consumo conlleva graves riesgos, especialmente para la salud mental. Además, en una riñonera que portaba el acusado encontraron otra bolsita con la misma sustancia, así como dos pastillas rosas, al parecer metanfetamina, y 175 euros en efectivo.

El total de las sustancias intervenidas alcanzó los 395 gramos, una cantidad que supera los baremos orientativos establecidos por la jurisprudencia para el autoconsumo. El dispositivo se enmarcó dentro de las acciones periódicas que los agentes de la Policía Local desarrollan para disuadir conductas de riesgo y detectar posibles infracciones relacionadas con el consumo de drogas o alcohol.

El acuerdo se ha alcanzado este martes 24 de febrero en la Audiencia Provincial de Zaragoza entre la Fiscalía y su abogada defensora, Soraya Laborda. Al aceptar los cargos, el acusado permanecerá en libertad y deberá estar siempre a disposición del tribunal de justicia. De hecho no podrá abandonar su residencia habitual sin haber informado antes a los órganos competentes.

La sentencia la ha dictado 'in voce' el magistrado Mauricio Murillo, quien preside la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza.