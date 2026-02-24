Condenados por tráfico de drogas el líder de los Trinitarios en Zaragoza y su lugarteniente

La primera operación policial contra la banda latina de los Trinitarios en Zaragoza se acaba de saldar con una condena. Al menos, por un delito de tráfico de drogas del que fueron autores su cabecilla, Starling Sepúlveda de la Cruz, alias Tigrefresa, y su lugarteniente, Amilkar Noel Salinas, tras una redada en una vivienda de la calle Casta Álvarez (78), en el Gancho, que se llevó a cabo el 7 de junio de 2023. Por eso la Audiencia Provincial de Zaragoza les ha impuesto una pena de tres años de cárcel (que se sustituirá por su expulsión de España) y el pago de sendas multas de 12.000 euros.

En cualquier caso, el fallo les exonera del delito de pertenencia a organización criminal que les imputaba la Fiscalía al acusarles de llevar a cabo dicha actividad, la venta de la droga, en connivencia con terceros. En total se intervinieron 790 gramos de cannabis en cogollos, otros 90 gramos de resina de cannabis y unas pocas pastillas de éxtasis que habrían alcanzado un precio de 12.079 euros en el mercado de acuerdo al informe policial que se aportó el procedimiento.

Registro del 'narcopiso'

En esta misma vivienda también se hallaron 7.741 euros en efectivo y todos los útiles necesarios para la preparación y la distribución de la droga como básculas de precisión, un rollo de papel film o libretas con anotaciones sobre las transacciones, lo que ha llevado al tribunal adscrito a la Sección Sexta a tener "la certeza" de que en ese domicilio se vendían sustancias estupefacientes. Además consta la incautación de armas como con machete, una katana, un cuchillo de 20 centímetros de hoja y bates de béisbol.

Registro de la vivienda de la calle Casta Álvarez, donde la Policía encontró elementos identificativos de la banda latina de los Trinitarios. / POLICÍA NACIONAL

De una forma muy contundente se expresaron los investigadores adscritos al Grupo de Tráfico Minorista de Estupefacientes en el juicio celebrado el pasado 26 de enero. "Era el patrón normal del tráfico de drogas: el tránsito de personas era constante, la gente tomaba medidas de precaución al llegar, permanecían unos minutos (en el edificio) y salían", detallaron los agentes en alusión a la interceptación de cuatro compradores a quienes hallaron sendas dosis de droga entre los meses de mayo y de junio de 2023.

Junto a Tigrefresa (República Dominicana, 2000) y Amilkar Noel Salinas (Nicaragua, 2000), defendidos por los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, fue detenido el hermano de Salinas aunque no compareció en el plenario tras ser expulsado a Nicaragua en 2024. Eso sí, la sentencia no es firme y todavía se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).