Ni carné ni matrícula real: el historial de un conductor austríaco detenido por la Guardia Civil en Zaragoza

La Guardia Civil ha detenido en el barrio zaragozano de Santa Isabel a un conductor de 68 años y nacionalidad austriaca como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca permiso y otro de falsedad documental tras exhibir un carné falsificado.

Los hechos, de los que informa este lunes el Instituto Armado, se remontan al pasado 8 de febrero, cuando una patrulla de motoristas de la Agrupación de Tráfico dio el alto a un turismo por una infracción administrativa al no hacer uso el conductor del cinturón de seguridad. Durante la intervención, los agentes detectaron diversas irregularidades en la documentación y en las placas de matrícula del vehículo, lo que motivó comprobaciones más exhaustivas.

Tras las consultas en bases de datos internacionales, constataron que la matrícula que portaba el turismo no correspondía con el vehículo inspeccionado y que este figuraba con distintas situaciones administrativas en varios países europeos. Asimismo, comprobaron que el conductor nunca había obtenido un permiso de conducción válido y que el documento que exhibió era falso.

Ante estos hechos, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) procedió a su detención y traslado a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de conducción sin permiso, recogido en el artículo 384 del Código Penal, y de un delito de falsedad documental, tipificado en el artículo 392.

La Guardia Civil recuerda que conducir sin carné cuando nunca se ha obtenido constituye un delito contra la seguridad vial, castigado con penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad.

Asimismo, la falsificación o uso de un permiso de conducir falso puede conllevar penas de prisión de seis meses a tres años y multa. Desde el Instituto Armado subrayan que superar las pruebas de conducción no es “un simple trámite burocrático”, sino la validación de la aptitud necesaria para no suponer un riesgo al volante.