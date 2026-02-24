El paso del exDAO por Zaragoza: los nombramientos de 'Jota', el caso Gali y su vida 'extrapolicial'

En 15 meses la vida puede dar muchas vueltas. Un opositor puede abandonar su condición de estudiante para conseguir el trabajo de su vida, un equipo de fútbol puede pasar de rozar el abismo a abrazar la gloria y un obrero puede jubilarse tras finiquitar más de 40 años de trabajo a sus espaldas. Es también el tiempo que el ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González (La Rioja, 1959), a quien todos sus compañeros conocen como 'Jota', estuvo al frente de la Jefatura Superior de Policía en Aragón hasta que se convirtió en la mano derecha del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (PSOE). Y en estos 15 meses, bajo el mandato de 'Jota', la vida dio muchas vueltas en las dependencias del paseo María Agustín. Sin ir más lejos, constan dos nombramientos -uno de ellos, el de su sucesor- que tienen mucha historia más allá de los pasos que él mismo fue dando en Zaragoza...

Uno de estos dos nombres, de hecho, ha saltado hace unas pocas semanas a la palestra después de que el mismo González le volviera a situar en primera línea de combate, en este caso, como comisario provincial de Lleida. Es Antonio José Royo Subías, a quien 'Jota' colocó al frente de la Brigada Regional de Policía Judicial de Aragón a pesar de que en 2003 fue condenado por acoso sexual a una subordinada. Es decir, de Royo llegó a depender la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la unidad especializada en violencia de género. Pero 'Jota' le tuvo que recolocar en la Brigada de Extranjería, y posteriormente en la Brigada de Seguridad Ciudadana, debido a la presión que ejercieron los sindicatos.

La condena a Royo

Y no es una cuestión baladí porque la Audiencia Provincial de Guipúzcoa le condenó al pago de una multa de 1.080 euros y una indemnización de 3.000 euros en favor de la víctima, una agente que formaba parte de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que Royo dirigía como inspector jefe en San Sebastián en los estertores del siglo XX. Casi 22 años después de que se dictara sentencia, el exDAO propuso al ya comisario Royo para que se situara al frente de la Comisaría Provincial de Lleida. El 9 de diciembre tomó posesión de su cargo, el 16 de diciembre se le cesó por una noticia que avanzó Segre pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le restituyó en el puesto hasta que el Ministerio del Interior nombre su relevo.

El comisario Antonio José Royo y el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, en una rueda de prensa en la Jefatura Superior de Policía de Aragón. / POLICÍA NACIONAL

Este es el delictivo pasado del alto mando al que Jota nombró líder de la Brigada Regional de Policía Judicial en Aragón, el primero de los dos nombramientos cuya historia merece ser contada. Porque su sucesor, el también comisario Juan Carlos Hernández, admitió en Voz Pópuli en 2020 que conocía a Alexei Shirokov por su paso como jefe de la comisaría de Benidorm. Tanto es así que consta una fotografía de la festividad de los Santos Ángeles Custodios -patrón de la Policía Nacional- en la que el comisario Hernández entrega lo que según él era "un detalle" a uno de los principales investigados de una trama mafiosa rusa en tierras alicantinas.

Caso Gali

Con su nombramiento, con el de Juan Carlos Hernández, se puso punto y final al mandato de Jota en la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Pero su ascenso no le desligó de Zaragoza. En el mes de mayo de 2022, en calidad de Director Adjunto Operativo de la Policía, tuvo que declarar en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, a través de la Base Aérea de la capital aragonesa. En su declaración por videoconferencia reconoció que solo se enteró de la llegada de "un líder del Frente Polisario" el mismo día de la llegada de Gali, el 18 de abril de 2021.

El exDAO, José Ángel González, abraza a su sucesor, Juan Carlos Hernández, durante el acto de toma de posesión como jefe superior de la Policía en Aragón. / JAIME GALINDO

De esta forma se puede explicar el paso de Jota por Zaragoza, ese alto mando que en el mes de mayo de 2017 llegó a una ciudad en la que bien se conoce su carácter rudo y frecuentes visitas a restaurantes y a pubs de lujo. Entonces se presentó ante la sociedad aragonesa con dos prioridades: la delincuencia organizada y el terrorismo. Y casi una década después, hace justo una semana, a España se ha presentado como un presunto violador tras una etapa en la que ha trabajado mano a mano con el ministro Marlaska y el Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras...