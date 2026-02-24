La Policía sorprende a un ladrón cuando robaba en una iglesia en Zaragoza

Con las manos en la masa. De esta forma cazó la Policía a un ladrón que el pasado miércoles estaba robando en una iglesia de Zaragoza, en la parroquia de San Andrés Apóstol, en la calle Emilio Pardo Bazán (27) del Actur. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el sistema de alarma del templo funcionó a la perfección al detectar la presencia de un joven magrebí a quien los agentes encontraron agazapado en el interior de la parroquia. Por eso fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas que se suma a otros robos que se vienen sucediendo en este mismo templo desde las fechas navideñas.

Y es que fuentes de la parroquia han confirmado a este diario que el pasado 2 de enero ya se interpuso una primera denuncia en la comisaría del Actur porque habían sufrido pequeños robos durante los días de Navidad. En aquellas ocasiones se llevaron "objetos de pequeña tecnología", lo que llevó a la congregación a instalar cámaras de videovigilancia en sus instalaciones. "Parece que las alarmas no son suficientes. El destrozo que hacen es tremendo aunque no haya nada de valor. No sabemos lo que esperan encontrarse", sostienen estas mismas fuentes.

Su 'modus operandi'

El modus operandi, de hecho, es siempre el mismo: los ladrones fuerzan la puerta cuando saben que no hay nadie en el interior de la iglesia del Espíritu Santo. Saltan por el andador del Parque del Respeto, tal y como sucedió también sobre las 11.00 horas del 18 de febrero de 2026. Hasta el lugar de los hechos se desplazó de inmediato una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos pudieron encontrar al ladrón en el interior del templo.

Se da la coincidencia de que durante estos últimos días se están registrando varios robos en viviendas del Actur. En el entorno de las calles León Felipe y Jorge Guillén, por ejemplo, las comunidades de vecinos han colocado carteles en sus portales a través de los cuales se ruega evitar dejar paso a personas ajenas a dichas urbanizaciones. "Por lo visto, una chica llama a nuestro piso con una carpeta. Si abrimos, empuja la puerta y aparece otra chica que se esconde en el rellano y escalera y realizan los robos", alertan.