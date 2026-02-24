Roban en una tienda de informática que acababa de abrir delante de una comisaría de Zaragoza: "Es muy frustrante"

Los robos en Zaragoza ciudad no cesan en las últimas semanas. Denuncias en los barrios del Actur, San José o en La Almozara se han hecho eco en esta segunda mitad de mes de febrero. Pues bien, ahora es turno del Centro de la ciudad, una de las zonas con más volumen de población, donde uno de sus vecinos, y en ese caso autónomo, ha vuelto a ser víctima de un nuevo crimen de esta naturaleza.

Marcos Babier expone este caso a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, remitiendo los hechos a la semana pasada, concretamente al viernes 20 de febrero. Él es uno de los socios que se han hecho cargo de la apertura de MoviFix, tienda de reparación de artículos informáticos, en paseo de Teruel 7. Hace ocho días que abrieron esta segunda tienda en el Centro, cuya bienvenida al barrio pese a ser positiva por el resto de comerciantes de su acera y los vecinos, ha sido algo accidentada: un robo y otro intento de este mismo delito en menos de dos días.

Uno de los expositores de MoviFix, tienda especializada en reparación de artículos informáticos / El Periódico de Aragón

"Cinco días después de la inauguración nos encontramos por la mañana, avisados por una vecina, que nos habían entrado en la tienda sobre las 3.00 o 4.00 horas tras reventarnos la cerradura y haber entrado. Nos encontramos por la mañana con la puerta abierta y el stock que está expuesto, la mayoría de él lo habían robado", explica Babier a este diario, algo que les habrían dejado pérdidas de algo más de 200 euros, sobre todo auriculares inalámbricos y cables de carga rápida, materiales muy preciados por sus usuarios.

En base a esto, desde la propiedad del negocio decidieron darse prisa para instalar un sistema de seguridad del que carecían -algo que, por otra parte, declara como una pequeña precipitación al abrir esta segunda tienda-, pero eso no les salvó de otro intento de entrar a por todavía más material. "Para intentar prevenir los días siguientes, porque ya estábamos en fin de semana, pusimos una cerradura más en la puerta como método preventivo. No sabemos si sábado o domingo, pero lo que está claro es que fue el fin de semana cuando se produjo el segundo intento. Vinimos el lunes por la mañana nos encontramos parte de la puerta totalmente arrancada de la guía", añade el joven.

No entraron por el detalle de que Babier, tras hablarlo con su socio, decidió anticiparse y poner una cerradura más en la parte superior de la puerta. "Nos ha salvado, porque el segundo intento debió de ser que vieron que en el primero fue tan fácil y tan sencillo, que no saltaba alarma ni nada, que debieron decir: vale, entramos ahora y arrasamos con todo", comenta aliviado, también porque igual en esta ocasión "podían ir a por los productos de nuestros clientes", que están mejor salvaguardados.

"Esto te pone la zancadilla desde el comienzo"

Después de encontrarse con esto otra mañana más y en la misma escena del crimen, no dudaron: denunciar e instalar una cámara de seguridad, además de la alarma por supuesto. Para elaborar esta denuncia tuvieron que desplazarse, pero algo que les deja "incrédulos" es que tienen una oficina de la Policía Nacional justo delante del lugar de los hechos. "Desde dentro de la tienda vemos la puerta de la comisaría. Es chocante, pero estas cosas pasan. Es una tienda en una calle con mucho negocio y es frustrante que pase justo al empezar, te pone un poco la zancadilla, pero te hace más fuerte", asegura.

Puerta de la entrada de MoviFix en el paseo de Teruel con claros signos de intento de forcejeo / El Periódico de Aragón

La falta de confianza tras estos hechos es notoria en sus palabras, pero no por lo material, sino por el personal. "Da inseguridad también por los empleados, que muchas veces están solos haciendo las jornadas. Sin embargo, la denuncia está puesta. Nos dijeron las medidas mínimas de seguridad y que lo tendrían en cuenta", concluye el propietario, con la esperanza de que esto sólo sea una experiencia pasajera y pueda despegar su negocio en el Centro de Zaragoza pese a este accidentado inicio.