Condenada una vecina de Zaragoza por tráfico de drogas tras comprar 5 gramos de cocaína

Una condena de un año y seis meses de cárcel es el castigo que ayer aceptó una vecina de Zaragoza, A. B. O., después de que la Policía le incautara pequeñas dosis de anfetaminas (7 gramos) y de cocaína (5 gramos) que acaba de adquirir en la calle Carmen. Junto a esta mujer de 45 años también fue detenida su por entonces pareja, A. A. R., y otro varón, R. A. T., a quien precisamente le compraron las sustancias estupefacientes aquel 14 de junio de 2022. Pero ninguno de estos dos varones, de 35 y 45 años de edad, se presentó al juicio que se había señalado a las 10.30 horas en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde la mujer sí que reconoció los hechos.

Es una sentencia de conformidad que también recoge el pago de una multa de 400 euros, tal y como se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y la abogada defensora, la letrada Candela Garriés. Inicialmente, la ahora condenada afrontaba una pena de tres años y dos meses de cárcel además de una multa de 1.000 euros, aunque se redujo al concurrir la atenuante de drogadicción por ser consumidora de sustancias estupefacientes por aquel entonces. Y no ingresará en prisión al carecer de antecedentes.

Los hechos

Fueron unos hechos que tuvieron lugar sobre las 19.20 horas del 14 de junio de 2022, junto al bar Vandals, situado en la calle Carmen. Además de la droga intervenida a los compradores, la Policía realizó un registro domiciliario de su camello. En la calle Molino de las Armas hallaron cinco móviles, tres documentos de envío de dinero por importes que rondaban los 1.000 euros y varias libretas con anotaciones numéricas.

Por eso la Fiscalía solicitaba para él una pena superior a la que interesaba para los otros dos acusados: cinco años de cárcel y el pago de una multa de 3.000 euros. Pero ayer no compareció ante el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, porque se encuentra en situación de rebeldía desde la fase de instrucción. Ayer se sumó a esta situación de rebeldía la expareja de la ahora condenada.