La nueva Oficina Judicial se desplegará el 16 de marzo en Zaragoza

Los muchos funcionarios del partido judicial de Zaragoza acaban de conocer los pocos días que les restan para abandonar un modelo de trabajo que conocen de toda la vida. Es, de hecho, una revolución inminente que se va a consumar el 16 de marzo, la fecha límite que se acaba de marcar el Gobierno de Aragón para ejecutar la implantación de los Tribunales de Instancia una vez que se han acordado varias prórrogas para cumplir con la Ley de Eficiencia de Justicia. Porque los Juzgados van a dejar de funcionar como lo hacían hasta ahora mientras la Dirección General de Justicia ultima el acoplamiento de los 600 funcionarios que trabajan en los órganos judiciales de este mismo partido.

Así lo confirmó ayer a este diario el director general de Justicia, Jorge Cañadas, después de que el Ejecutivo autonómico trasladara en los últimos días que la implantación se iba a retrasar una semana, del 9 de marzo al 16 de marzo. De esta forma se pretende garantizar que la empresa gestora del sistema procesal Avantius, la compañía navarra Tracasa, ultime el travase de información a la nueva organización de los Tribunales de Instancia tras haberlo hecho antes con otras comunidades como Cantabria, Navarra y País Vasco.

Tercera y última fase

Es la última etapa de la implantación de los Tribunales de Instancia en la comunidad aragonesa después de que el 19 de enero de 2026 se hiciera en los partidos judiciales de Huesca y de Teruel y el 1 de julio de 2025 se ejecutara primeramente en los partidos judiciales del resto de municipios: Alcañiz, Barbastro, Boltaña, Calamocha, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Jaca, La Almunia de Doña Godina, Monzón y Tarazona. En el caso del partido judicial de Zaragoza se puso como límite el 31 de marzo de 2026 tras la Conferencia Sectorial de Justicia que el 22 de diciembre de 2025 presidió el ministro Félix Bolaños junto a representantes de todas las autonomías, entre ellos, la consejera aragonesa del ramo, Mar Vaquero, y el propio director general, Jorge Cañadas.

Será la tarde del 15 de marzo cuando el sistema Avantius deje de funcionar como hasta ahora para renudar su actividad a la mañana siguiente. Entonces ya estará integrado en la nueva estructura de los Tribunales de Instancia, los cuales van a constar de un área de tramitación y de un área de ejecución en las que quedarán asignados los funcionarios. A lo largo de las próximas semanas también se deberán redistribuir los medios materiales en los puestos de trabajo.