La nueva Oficina Judicial se desplegará el 16 de marzo en Zaragoza
El Gobierno de Aragón ultima el acoplamiento de los 600 funcionarios que trabajan en este partido judicial
Los muchos funcionarios del partido judicial de Zaragoza acaban de conocer los pocos días que les restan para abandonar un modelo de trabajo que conocen de toda la vida. Es, de hecho, una revolución inminente que se va a consumar el 16 de marzo, la fecha límite que se acaba de marcar el Gobierno de Aragón para ejecutar la implantación de los Tribunales de Instancia una vez que se han acordado varias prórrogas para cumplir con la Ley de Eficiencia de Justicia. Porque los Juzgados van a dejar de funcionar como lo hacían hasta ahora mientras la Dirección General de Justicia ultima el acoplamiento de los 600 funcionarios que trabajan en los órganos judiciales de este mismo partido.
Así lo confirmó ayer a este diario el director general de Justicia, Jorge Cañadas, después de que el Ejecutivo autonómico trasladara en los últimos días que la implantación se iba a retrasar una semana, del 9 de marzo al 16 de marzo. De esta forma se pretende garantizar que la empresa gestora del sistema procesal Avantius, la compañía navarra Tracasa, ultime el travase de información a la nueva organización de los Tribunales de Instancia tras haberlo hecho antes con otras comunidades como Cantabria, Navarra y País Vasco.
Tercera y última fase
Es la última etapa de la implantación de los Tribunales de Instancia en la comunidad aragonesa después de que el 19 de enero de 2026 se hiciera en los partidos judiciales de Huesca y de Teruel y el 1 de julio de 2025 se ejecutara primeramente en los partidos judiciales del resto de municipios: Alcañiz, Barbastro, Boltaña, Calamocha, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Jaca, La Almunia de Doña Godina, Monzón y Tarazona. En el caso del partido judicial de Zaragoza se puso como límite el 31 de marzo de 2026 tras la Conferencia Sectorial de Justicia que el 22 de diciembre de 2025 presidió el ministro Félix Bolaños junto a representantes de todas las autonomías, entre ellos, la consejera aragonesa del ramo, Mar Vaquero, y el propio director general, Jorge Cañadas.
Será la tarde del 15 de marzo cuando el sistema Avantius deje de funcionar como hasta ahora para renudar su actividad a la mañana siguiente. Entonces ya estará integrado en la nueva estructura de los Tribunales de Instancia, los cuales van a constar de un área de tramitación y de un área de ejecución en las que quedarán asignados los funcionarios. A lo largo de las próximas semanas también se deberán redistribuir los medios materiales en los puestos de trabajo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unas obras provocan atascos kilométricos a la entrada de Zaragoza: 'He estado 15 minutos parada
- Cambios en el contrato de la nueva Romareda: las obras se abaratan
- La avenida Cataluña se transforma: ya están construidos los dos restaurantes de comida rápida que abrirán sobre las antiguas naves de Galerías Primero en Zaragoza
- David Gracia, el aficionado del Real Zaragoza al que el Andorra prohibió el acceso al estadio: «Sentí rabia y ganas de llorar por pura impotencia»
- La metralleta de Rubén Sellés y la última bala del Real Zaragoza con otro cambio de entrenador
- El paso del exjefe de la Policía en Aragón por Zaragoza: los nombramientos de 'Jota', el caso Gali y su vida 'extrapolicial
- ¿Hay puente en los colegios de Zaragoza esta Cincomarzada 2026? Así lo refleja el calendario escolar
- La responsabilidad de los jugadores del Real Zaragoza en la peor crisis de la historia: Nadie se va de rositas