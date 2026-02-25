Perros especializados en rastreo acuático refuerzan el dispositivo de búsqueda de Pablo Cebolla en Zaragoza

Zaragoza continúa buscando a Pablo Cebolla con el despliegue de todas las unidades posibles de la Policía Nacional. El joven, de 20 años y vecino de Alhama de Aragón, desapareció en la madrugada del 12 al 13 de febrero en la capital aragonesa. Desde entonces no se han producido novedades, por lo que se han redoblado los esfuerzos para localizarlo. La principal novedad es la incorporación al dispositivo de rescate de la Unidad Canina de Seguridad Ciudadana de Madrid, que ha desplazado hasta la capital de Aragón a perros especializados en la búsqueda de restos humanos incluso en el agua.

De esta manera, en el rescate participan patrullas terrestres, voluntarios de Protección Civil, medios aéreos, entre ellos el helicóptero y la unidad de drones. Además, se ha reincorporado el Grupo Especial de Operaciones (GEO), que se había retirado tras la crecida del Ebro de las últimas semanas. Esta unidad es la encargada de bucear y rastrear las zonas más complicadas del río.

Los equipos están navegando por el río y revisando las riberas en servicios de mañana y tarde, con la intención de iniciar el rastreo desde el punto donde se le perdió la pista y avanzar río abajo. Este miércoles estaba previsto alcanzar la zona del Ebro en Vadorrey.

Un agente controla uno de los drones. / Policía Nacional

Pablo fue visto por última vez a las puertas de la discoteca Kenbo, donde había salido con varios amigos. Según han relatado, entraron unos minutos al local para comprar consumiciones mientras Pablo les esperaba fuera, pero cuando regresaron ya no estaba. Las cámaras del Club Náutico lo grabaron posteriormente bajando hacia el río Ebro.

La búsqueda, que inicialmente se centró entre el Puente de Piedra y el Puente de Hierro, se ha ampliado río abajo. En coordinación con el Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía, el dispositivo se ha reforzado con más medios humanos y técnicos.

El operativo podría extenderse en las próximas horas hasta Pina de Ebro, fuera ya de la demarcación de la Policía de Zaragoza. Se ha mantenido contacto con la Confederación Hidrográfica del Ebro para coordinar las labores.

Familiares y amigos también han organizado batidas por su cuenta, divididos en grupos de varias personas recorren distintos tramos del río.

El descenso del caudal podría facilitar las labores de rastreo, aunque los equipos advierten de la dificultad que entraña el Ebro, un río especialmente complejo por sus corrientes cambiantes y peligrosas. Además, zonas como el Camino de la Alfranca están siendo recorridas a pie por los equipos de rescate.

Imagen del dispositivo de rescate. / Policía Nacional

El dispositivo se mantiene activo sin descanso, en un operativo multinivel que combina medios terrestres, acuáticos y aéreos para tratar de localizar al joven desaparecido.

Búsqueda de otro desaparecido

La Policía Nacional también mantiene activo el dispositivo de búsqueda de Ares Miguel Tiziano, un joven de 20 años desaparecido en Zaragoza el pasado 20 de noviembre que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Los cuerpos de seguridad aprovechan el dispositivo conjunto para tratar de encontrar a los dos jóvenes desaparecidos. En el caso de Ares, la búsqueda se centró en su momento en las riberas de los ríos Gállego y Ebro (zona de Santa Isabel).